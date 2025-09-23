ホストクラブの高額な支払いを巡って女性客がトラブルに巻き込まれる事件が相次いでいる。今年6月には改正風俗営業法が施行されたが、業界が大きく変化した気配はない。

【写真】「この見た目でこれぐらい稼げるんだったらいいか」と微妙な自己評価を語るユミさん。銀行の封筒に入ったままの生々しい札束も…

自身もホストに合計2000万円を費やしたユミさん（34・仮名）は、かつては月に250万円を稼ぎ出し、ホストに“貢いできた”1人だが、「推し活にお金を使うことには抵抗がなかった」「後悔はないし、お金を無駄にしたとも思わない」と語る。一見すると、どこにでもいそうな女性のユミさん。彼女がホストにハマった理由、そして月250万円もの大金を稼いだ驚きの方法とは――。

ユミさん（仮名）

――ユミさんはホストが人生で最初の「推し」ですか？

ユミ 私の最初の推しはジャニーズでした。もともとお母さんが男性アイドルの追っかけで、「ジャニーズならお母さんも行きたいから払ってあげる」ってお金を出してくれて、コンサートに一緒にいってました。NEWS、Hey!Say!JUMP、そのあとはジャニーズJr.。だから遺伝というか英才教育というか（笑）、生まれたときから今まで、アイドルとか他人に貢ぐ行為を否定されたことがないんですよね。中高生くらいからはジャニーズに飽きて普通に恋愛もしてたけど、推し活にお金を使うことには抵抗がなかったです。

専門学校を卒業後に就職するがほどなくしてソープランドで働くようになり、その後はメンズエステに在籍するようになった。そうした折に、メンズ地下アイドルの現場に通うようになる。

「個人的には、メン地下って分岐点だと思うんですよ」

――メン地下に通うようになったきっかけは？

ユミ もともとアイドルの現場に行くことは嫌いじゃなかったし、「イケメンと握手できるなら行きたい！」って。私が行き始めた頃って、まだメン地下が出始めの時期だったんですよ。新大久保のライブハウスでライブをやってて、チェキも1枚500円ぐらい。でもメン地下って、いちばん中途半端なんですよね。

――中途半端？

ユミ “推しとヤリたい”とか“恋人っぽくなりたい”みたいに、近い距離感の濃い接触を重視する子はホストに流れるし、逆に「演者も客も全員の顔が分かるような、小さい規模感でお金使っても、全然特別感がない」って思う子は、もっと人気なジャニーズとかのアイドルに行くので。

――なるほど。

ユミ メン地下って物販もライブも“丸見え”で、推しが“被ってる”子が誰で、その子がいくら使っているのかもわかっちゃうんですよ。だから、その中で「自分が一番だ」って思えるかどうかが大事なんです。

個人的には、メン地下って分岐点だと思うんですよね。ホストに行きたいのか、それとも大勢のファンの中の一人でいたいのか。そこで女の子の価値観が決まる。

“1万人の中の1人として指をさされる”のがいいのか、“ライバルの数人を押しのけてお金で全部買う”のがいいのか。それは価値観の違いだから、どっちが正しいとかじゃないけど。

――そうした分岐点でユミさんはホストを選んだ、と。

ユミ コロナ禍の緊急事態宣言でメン地下が自粛になっちゃった時に、ホストクラブだけは営業してたんです。夜職専門の不動産屋が持ってる歌舞伎町近くのマンションに住んでいたんだけど、遊びに行ける場所がホストクラブくらいしかなかったし、「初回安くいけますよ」って言われて。

ホストクラブでは、接客するホストを客が指名することになる。その客に専属で接客を担当するホストのことを「担当」といい、基本的には同一店舗では「担当」を変えることはできない。

――ホストクラブでユミさんはどんな人を指名したんですか。

ユミ めっちゃイケメンで、顔が超タイプでした。「出会っちゃった！」みたいな感じ。なんか周りが輝くんですよ、「この人だ！」って。ビビッと来るんです。

――そこから一気にハマった？

ユミ いや、私はハマってはいなかったと思いますよ。

――どういうことでしょう？

ユミ 最初の担当ホストが現実的な人で、ホスト業界のルールについて何も知らない私に全部教えてくれたんです。「ホストクラブは担当を立てる場所だ」って言われて、「ヘルプ（※注：接客時に補佐につくホスト）に嫌な態度を取るな」とか「俺の客として上品に振る舞え」とか。それまでホストに通ったことがない私は「そうなんだ」って信じちゃいました。

「すべてお金で決められるホストは最高だなって思いました」

――楽しませてくれるというより、教育されているようにも聞こえます。

ユミ それに、普通のホストは女の子に「お前だけだよ」って思わせようとするけど、その担当は「お前さあ、俺がどれだけ努力して隠しているかわかる？」とか「俺って忙しいんだよ」って、私や他の女の子たちにどういう営業をしているのかを隠さずに教えてくれたんですよ。「ホストはこういう生き物だ」ってことを。

――最初の段階で裏側も含めて“しくみ”を知ってしまった。

ユミ それでわかったんです。「お金を使ったら（私に使ってくれる）時間が増えるんだ」って。だからホストに対して夢は抱かなかったし、色恋営業にハマることもなかったです。「そうか、お金を払う側が何でも決めていいんだ」って。お金がなくなったら疎遠になれるし、すべてお金で決められるのは最高だなって思いました。

――お金で決められることが最高？

ユミ そう。お金があるときには楽しませてくれるし、自分に手ごろな彼氏ができたら別にホストはブロックすればいい。それでもたまにお金持って店に行けばまた相手してもらえる。「彼氏いて連絡取れなかった、また飲み行っていい？」って言えば、こっちはお客さんだから「また飲みに来てね」で終わる。もともとがオタク的体質だから、連絡取ったら「行かなきゃ」って使命感を持っちゃうし、行けないときに連絡取るのは私も面倒くさい。だからホストは基本的にブロック。で、店に行くときだけ電話かけるとか、LINEとかすればいい。お金があればなんとかなるから、いちばん都合よく相手を使える。

――都合よく使うためにはお金が必要、ということですか。

ユミ その担当はめっちゃ売れてる人で、オーラがあって、仕事に対してすっごく意識が高かったんです。それを見ていると、私も稼ぐために頑張りたいと思ったし、この人をお手本にしたら好きになってくれるんじゃないか、と。それにホストクラブは、メン地下みたいに現場に通い詰めなくてもいい。

――一般的には「ホス狂い」と言うと、ホストクラブに通い詰めているようなイメージがあります。

ユミ ホストクラブって、1カ月に1回しか店に行かなくても、そこで1000万円使えばその人がエース（もっとも貢献度の高い客）になれるんです。メン地下みたいに全通（公演日すべてに通う）しなくてもいい。だからメン地下に通っていた頃よりも時間ができたし、その時間を使ってどうやって効率よく稼ぐかをめっちゃ考えてた。ホストクラブに通い始めたことで、どうやったらより稼げるかを考えるようになったんです。

「一番頑張っていた時期は、メンエスに週5で出勤して月100万くらい」

――どのように稼いでいたんですか？

ユミ 一番頑張っていた時期は、メンエスに週5で出勤してアベ（アベレージ／1日平均）6〜8万。月でだいたい100万くらいですね。当時はコロナ禍でソープとかの店舗型は閉まってたから、メンエスがめっちゃ流行ってた。あとは出稼ぎに行ってました。

所属する風俗店とは別の地域へと、泊まり込みで働きに出かけることを「出稼ぎ」という。移動手段や宿泊先は業者が用意する。歌舞伎町近辺に住んでいたユミさん（仮名）さんは、静岡や神戸などの地方都市へと出稼ぎに行ったという。

――夜職の出稼ぎは、実際に稼げるんですか？

ユミ 東京は店も女の子も多くて、需要と供給が合わないんですよ。それに東京でお金を持ってる人って、六本木とかにいるすごい綺麗な高級デリの人を好む。でも地方ではあんまり綺麗すぎる子だと、お客さんが「東京の子だー」って気後れしちゃうのか、あんまりウケないんですよね。地方でウケる子はあんまり化粧っ気がなくて、若干素朴っぽい子。最初の頃のAKB48のコンセプトみたいな、そういう子は地方のほうが稼げる。私も地方のほうが稼げるんです。

――世間的には「女性は風俗で楽に稼げる」という人もいますが、それについてはどう思いますか？

ユミ でもちゃんとした額を稼ぐには、1日15時間待機とかしてるから、そんなに楽ではないと思う。

――お金を稼ぐために、他にどんな方法を使ったんですか？

ユミ Fantia（動画、写真、イラストなどを投稿できる創作物投稿プラットフォーム）を使ったり、個撮（カメラマンとモデルが1対1で行う個人撮影会）もやりました。個撮はパパ活の延長でやってて、普通に撮らせてる子も多いみたいですね。

――なんでもやってますね。

ユミ なんでもやりましたよ。裏引きもしましたし。

「私、りりちゃんのマニュアル買ってたんで」

――裏引きというのは、風俗店で知り合ったお客さんとお店を介さずに個人でやり取りすることですか？

ユミ 風俗店の在籍は失いたくないから、メンエスのお客さんからはお金を“引き”ませんでした。だからマッチングアプリで一般男性から。

――それは一般男性を相手にパパ活とか個人的な取引をするということ？

ユミ いや、普通にお金をもらってました。

――それは、どういう……？

ユミ 私、りりちゃんのマニュアル買ってたんで。

りりちゃんとは、「頂き女子りりちゃん」を名乗り、マッチングアプリなどで知り合った男性ら3名から合計1億5000万円あまりを騙し取った渡辺真衣被告（逮捕当時25歳）のことである。渡辺被告は騙しの手口をマニュアル化し、『1ヶ月1000万頂く頂き女子りりちゃんの【みんなを稼がせるマニュアル】』と題してオンラインで販売していた。

ユミ 私がマニュアルを買ったときはまだ安くて9000円くらいでした。マッチングアプリで知り合ったおぢから「助けてあげるよ」って言われて、20万、20万、30万みたいな感じで合計100万くらい“引き”ました。

――それは対価として体の関係を求められるとか、「返せ」と言われたことはなかったんですか？

ユミ 言われたことないですね。たぶん、こっちが深刻そうな顔をしていたから言い出せなかったのかも。会いに行くときは、わざとボロボロの手提げ袋とかで行くんです。会う時間も30分くらいでお金もらうんですよ。でも、自分には向いてないと思ってやめました。

――どういうところで向いていないと感じましたか。

ユミ スタバとかルノアールでお金をもらうときに、相手が私のことをめちゃくちゃ好きなのが伝わってくるんですよ。それで本当にめまいとかしてきて、精神病になっちゃった。それで、「これだったら体を使って稼ぐほうが楽だな」って思っちゃったんです。

――りりちゃんの事件は世間的に大問題になりました。

ユミ おぢだってサラリーマンで社会人やってるんだからバカじゃないし、マニュアルを買う子が増えてきたら「その話、他の子にも聞いたよ」みたいに気づきますよね。同じ人が何人からも“引かれ”てたら生きていけないし。でも、マチアプの男性相手にやってた色恋の技術を（風俗の）お店で取り入れてみたら、たくさん指名が返ってきて稼げるようになりました。

――その技術とは？

ユミ りりちゃんのマニュアルには、とにかくニコニコするとか、めっちゃ基礎的なことが書いてある。相手の喋っていた一言を使って褒めるとか。「いま少しの時間喋っただけだけど、すっごい優しいんだねー」とか、「初めましてだけど、すごい喋りやすいから時間経っちゃうね」とか。だから、りりちゃんのマニュアルは結構ありがたかったです。

――それで、どれだけ稼げていましたか？

ユミ 1番稼いだ月で、メンエスが100万、裏引きが100万、個撮とかが50万、みたいな感じですね。

――1カ月で250万円、年間で換算すれば3000万円。それだけ稼いでいたら、担当ホストのエースになれたんじゃないですか？

ユミ 私、エースじゃなかったですよ。

