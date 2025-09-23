セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ミッキーマウス クラブハウス』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ミッキーマウス クラブハウス』 マスコット

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約7×5×12cm

種類：全4種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、子ども向けの人気アニメーション・テレビシリーズ『ミッキーマウス クラブハウス』のマスコットが登場！

海賊風のコスチュームがおしゃれな「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」の4種類がラインナップされます。

みんなお揃いのポージングなのもとってもキュート☆

全長約7×5×12cmと飾りやすく、持ち歩きもしやすいサイズ感も魅力のひとつです。

ミッキーマウス

首にネックレスをつけた「ミッキーマウス」のマスコット。

頭に赤いバンダナを巻いたかっこいい姿で登場します！

ミニーマウス

赤とピンク色のワンピースで登場する「ミニーマウス」

ピンク色の海賊の三角帽をかぶった「ミニーマウス」は、にっこりと微笑んだ優しい表情も印象的です☆

ドナルドダック

頭に赤いバンダナを巻いた「ドナルドダック」

ブルーのボーダー柄のシャツ姿がとっても爽やかです！

デイジーダック

頭に紫色のぷっくりとしたリボンをつけた「デイジーダック」

レースの襟や編み上げがキュートなワンピースも紫色で、統一感があります。

海賊コスチュームに身を包んだ、全て揃えたくなる「ミッキー＆フレンズ」のマスコット。

セガプライズの『ミッキーマウス クラブハウス』 マスコットは、2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

