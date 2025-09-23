〈「一番稼いだ月で250万ですね」ホストにハマった女性が2000万円を貢ぐために“なんでもやった”という驚きの方法とは「私、りりちゃんのマニュアル買ってたんで…」〉から続く

風俗や個人撮影、裏引きなどを駆使して月250万円を稼ぎ、これまで合計2000万円はホストに注ぎ込んできたというユミさん（34・仮名）。しかし、それだけの金額を支払っても、担当ホストのエースにはなれなかったという。それでも「ホス狂い」だった理由を聞いてみた。

【写真】「この見た目でこれぐらい稼げるんだったらいいか」と微妙な自己評価を語るユミさん。銀行の封筒に入ったままの生々しい札束も…

――月250万稼いでも、1人のホストの一番になれなかったということですか？

ユミ 使ったのは100万ぐらいですけどね。私は売れている人が好きだから、もともとエースになろうなんて思ったことはない。私の担当のエースの子は毎月300万から400万円使ってました。でも月に1回しか店には来ないんですよ。

――どういうことでしょう？

ユミ ホストクラブには締め日（店の売上を計上するその月の最終営業日）しか来ないんですけど、あとはずっと地方の風俗に“鬼出勤”して出稼ぎ。1日から10日までは神戸にいて、11日からは九州にいて……みたいな感じ。それで29日か30日に帰ってきて、締め日にホストクラブに来て一晩で300万使って、そのあとは担当と一緒にマンションで過ごして、次の日からまた出稼ぎ。



ホストクラブに通っていた頃の写真。シャンパンコールは好きではなかったという

――1日しか会わない？

ユミ そう。でもこの担当はマジでちゃんとしてて、エースの子が出稼ぎ行ってる間もマメに連絡とって、メンタル限界そうだなって思ったら出稼ぎ先にも来てくれてたんだって。やっぱり売れている人は、まず嫌なことをしない。いいことをいっぱいするよりは、嫌なことをしない人が売れると思う。

「ホストに100万円使えば、5万円のご飯や10万円の宿が返ってくる。それが一番幸せな瞬間」

――ホストに通っていて、楽しいと思うのはどのような瞬間ですか？

ユミ ホストって、使った分だけプレゼントしてくれたりするんです。あれ、一番いい。2人で5万円ぐらいするような高いご飯に連れてってくれたり、旅行に行っても高い宿に泊めてくれたり。ホストに100万円使えば、10万円の宿が返ってくる。それが一番幸せな瞬間。

――奢りと言っても、元はユミさんのお金ですよね。プレゼントというか、キャッシュバックのような……。

ユミ 私、自分にお金を使うのがすごい苦手なんですよ。

――それは、たとえば服とかエステとか？

ユミ 自分では払いたくない……っていうか、興味ないことに1万円とか2万円とか10万円とか払えないんですよ。

――5万円の服は買えないけどホストには100万円を払える、みたいな？

ユミ そう。ホストに100万円は払えます。自分は本当に、他人にしか大金を使えない。自分にお金を使いたいと思えないから、ホストクラブに行ってるときだけ、ちょっと贅沢してる気持ちになれる。メン地下なんてタチの悪いところはポイントカード制にしてて、しかもカードの有効期限が1カ月で、その間に100万円使ったらデート、300万円使ったらユニバ（USJでのデート）とかでしょ。でもホストは100万円使えばユニバに行けるし、全部払ってくれる。メン地下はコスパ悪いけど、それに比べればホストはコスパいいですよ。

――支払った金額に対して、対価が見合っている？

ユミ 見合ってますね。合計で2000万円くらいは使っているけど、ホストクラブでは見合ってないって思ったことはない。

――後悔はない？

ユミ 後悔はないです。

「自己肯定感は低いけど、この見た目でこれぐらい稼げるんだったらいいかとか思っちゃう」

――「この人にお金を使いたい」という感覚を、もう少し説明してもらえますか？

ユミ 友達とかに多いのは、やっぱり自分のことがめっちゃ嫌いで、努力して何かの一番になったことがなくて、自己肯定感が低い子が、自分が頑張って稼いだお金を他人に使うことで、他人が何かの形で一番になるっていうことに優越感……じゃないけど、自己顕示欲なのかな？ そういうのが満たされるっていうタイプはいます。

――貢献してる、という感じですか？

ユミ ホストとかメン地下とかは自分のおかげで生きていけてるわけだから、めっちゃ感謝されるじゃん。人のためになっているって思えると、満たされる。

――ユミさんご自身は？

ユミ 私は……、本当に小さい頃から他人に貢ぐ行為を否定されたことがない環境で育ったから、……わからないですね。

――自己肯定感は低いと感じますか？

ユミ 低いは低いけど、整形とかめっちゃして努力してる子よりは低くないかも。「この見た目でこれぐらい稼げるんだったらいいか」とか思っちゃうし。

ユミさんはその後、別のホストクラブで別の担当を見つけたり、並行してメン地下やボーイズバーなどにも通っていたが、現在は昼職に就き、ホスト通いをやめた。いまは2.5次元の舞台俳優を推しているという。

――ホスト通いをやめたきっかけは？

ユミ 同棲していた男と終わったとき、ですね。彼氏はメン地下のアイドルだったんですけど。私は共依存タイプで、それまでもヒモみたいな彼氏とか、常に一緒にいてくれる人がとにかく好きだったんです。歌舞伎町に住んでいる5年間に10人くらいは彼氏がいました。

――多いですね。

ユミ でも最後の元カレは付き合っている時期が長かったから、別れた時にすごい疲れちゃって。「私って何回これ繰り返すんだろう」「またこんなに虚無感を味わいたくないな」とか「次の人をこんなに好きになるのかな」とか「でもまたこんなに悲しいことが起こるのか」とか、いろいろ考えちゃったんです。ちょうど自分も30歳になったぐらいだったんで、人生について考え始めたんですよ。この人生つまんな、みたいな。

――どういうふうに考えたんですか。

ユミ 自分の推し活がそのまま相手の生活の中心になるのが嫌になったんですよ。「自分がいなくなったら困る」みたいな立場のことをもうやりたくなくて。ホストとかメン地下みたいに、こちらのお金で生活が左右されるような人に責任が持てないし、持ちたくない。だって、いま34歳なんですけど、稼げるのだっていずれ終りが来るじゃないですか。このままおばさんになったら稼ぎはどんどん減っていくし……。っていう漠然とした将来への不安があって、稼げなくなったときにまだホストとかメン地下が好きだったら辛いじゃないですか。で、天涯孤独になって親にも迷惑かけることになったら嫌だなぁ、って。もうやりきったかな、って思いますし。

――そう自分に言い聞かせているフシはある？

ユミ うーん、……でも本当にやりきったって思わないと、そういう考え方になれないと思う。あれはもう一種の薬物みたいなものだから。

――それでも現在も推しがいるんですよね。

ユミ 今は2.5次元舞台の俳優を推してます。今月はDVDのリリースイベントがあって、DVD1枚で舞台の抽選1口なのを20万くらい買って、1カ月合計で40万円くらい使いましたけど、普段は月に10万円から20万円ぐらいしかかからないです。

――一般的な推し活よりはかなり多いですよね。

ユミ まあでも、20万円使って抽選に当たらなかったら、もうファンやめようかと思ってました。昔の自分だったら、イベントがあると「やばい稼がなきゃ」って思って昼職を休んで出稼ぎの予定を組んだり、とにかくお金をかき集めてましたけど、いまはそこまではしたくないかな、って。そんなことしなくても別に満足してるし、悔しい思いをして努力してまで何かを手に入れるのは、もうしたくないんです。結局、当たったんですけどね。いまは平穏な昼職向きの人生を構築している最中なので、10万、20万くらいで私の生活に彩りを与えてくれるぐらいがいいです。舞台俳優の推し活はいいですね、一番安上がりですよ。

――ちなみに、推しと元カレはどっちが好きですか。

ユミ 今の推しは全然好きじゃない。2.5次元の舞台だから、演じてるキャラが好きなんです。好きではないけど、でもありがたい存在。もし推しがいなかったら、昼職を頑張ろうと思わないだろうし。

「今時の若い子は、愛とか恋をやる前に推し活をしちゃってるから…」

――DVD用には出稼ぎを？

ユミ 静岡行きましたよ。でも、「夜職に完全に復帰してまでつぎ込むか」と言われると、そういう段階には至らない。だからありがたいんです。ホストみたいに「何百万円の〇〇ちゃん」って思われると、「私がいなくなったら困る」とかを背負っちゃう。でも大勢に支えられてる人なら、私のことを「ファンの〇〇さん」としか認識しなくて、お互いの個人的なことは何も知らないけど、行けばファンの1人としてありがたがられる。楽だし、現状が平穏で最高です。

――距離感が見つかった、ということでしょうか。

ユミ 私、推しとはヤレないんですよ。いや、推しと繋がってそういうことになった経験もあるけど……。なんか1回ヤっちゃうと、ステージ上でアイドルとして見れなくなっちゃう。それで言えば、ホストって結局は一般人だし。私のなかでホストはちょっと下に見ちゃってるかもしれない。特別に歌が上手いわけでもないし、ステージに立ってるわけでもないし。推しとは、むしろ繋がりたくない。喋りたくない。ただ観に行くだけで、ニコニコして帰ってくる。それで終わりたい。

――「推し」と「好き」は別物？

ユミ でも今時の子は「推し」と「好き」は一緒だと思いますよ。私と同世代の、いま30前半から中盤くらいの人は、中高生のときにメン地下とかもなくて自力で恋愛するしかなかったから、「推し」と「好き」は別物だってわかってる。でも今時の若い子は、愛とか恋をやる前に推し活をしちゃってるから、「推し」が恋愛と同義になっちゃう。こっちからしたら恋愛に見えないけど、その子たちからしたら真剣に恋愛してる、みたいな。いまのJKって、お金を払ったら自分の好みの人に「可愛い」とか「好き」って言ってもらえるんだから、恋愛なんてしたくなくなっちゃうんです。そういう意味では推し活って害悪だと思いますよ。

（加山 竜司）