〈「スクワットを続けるベテランを見たことがない」OZAWA（28）が明かす、「若手に理不尽なトレーニングを強制する」プロレス業界の浅はかさ〉から続く

「意味のないことをずっとやらせるということ自体がプロレス界の縦社会の象徴なんだ。だからさあ、プロレスっていちばん盛り上がってる時期から比べると衰退していってるだろ？」

【衝撃写真】「ペロペロペロペロッ！」イケメンレスラーを舐め倒すOZAWA選手

プロレスリング・ノア所属の人気レスラーOZAWAはなぜプロレス業界の現状を危惧するのか？ 後編では、「プロレス業界が衰退している理由」「優秀な人材が入ってこない実情」について語ってもらった。プロレス界のレジェンドOBから現役選手まで、さまざまなレスラーに「道場論」について直撃した、新刊『逆説のプロレス（25）』（双葉社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



人気レスラーのOZAWA氏（撮影：笠井浩司／KKフォトグラフ）

◆◆◆

なぜ無駄なスクワットを強制するのか？

OZAWA 2つめは「自分もやってきたし、自分の上の人もやってきたから」という同調圧力的な思考だ。そして、3つめはなんだと思う？

――皆目、見当もつきません。

OZAWA これは俺も、にわかには信じられないんだが、「まったくなにも考えていない層」っていうのもいると思う。

――なにも考えてない層ですか！？

OZAWA そう。そんな3パターンによって、プロレス界はスクワットを伝統化させ続けている。

――清宮コーチはどのタイプだったんですか？

OZAWA 清宮本人が基礎体推奨派であり、昔からの考えにリスペクトを持っていた人間だから、もう毎日のようにスクワットをやっていたな。練習生時代、受け身をはじめとするすべてを俺に教えたのはそんな清宮だったんだが。

――清宮コーチの課した練習は、納得できるものだったんですか？

OZAWA 受け身の技術というのはケガをしないためのものだから、それについては納得するもしないもない。絶対的に必要なものだ。ただ、やはり毎日のスクワットや腕立てを一生やらせることに関してはなんて効率が悪いんだと思っていたな。

スクワットを500回、1000回やるって達成するまではキツイけど、達成しちゃったらべつになんの意味もないんだよ。それを一生繰り返すっていうことにずっと疑問は感じてた。

――スクワットのやりすぎはヒザを壊すだけだといいますよね。

OZAWA 壊すだけだし、レスラーになるために必要な基礎体のためだと言われてるんだが、あれを毎日繰り返しやる理由はまったくわからない。これは身も蓋もない話をするんだが、本当に脚に（負荷を）効かせてやろうと思ったら1000回なんてできない。効かせてやるスクワットなら10回で十分なんだ。

そういう意味のないことをずっとやらせるということ自体がプロレス界の縦社会の象徴なんだ。だからさあ、プロレスっていちばん盛り上がってる時期から比べると衰退していってるだろ？

優秀な人材が入ってこない業界

――うーん、まあ、プロレスラーであるOZAWA選手がそう言うのならそうなんですかね。

OZAWA 絶対に人気は落ちてんじゃん。それは過度な縦社会がそうさせてんじゃん。縦社会が強すぎるから門戸を狭めていて、新しい優秀な人材が入ってこない。たとえ入ってきたとしてもすぐに辞めちゃう。

プロレスってクリエイティブな仕事なはずなのに、そうして抑圧されることでクリエイティブなことができなくなって、結果、面白くないプロレスをやってしまう。そのせいで客が離れていき、レスラーも減るという現象が起きている。すべて過度な縦社会がそうさせていて、ずっとじわじわと衰退させ続けている。あのさ、プロレス界ってどんな人間がいるか知ってる？

――基本的には、プロレスというエンターテインメントが好きな人たちが従事している気がしますが。

OZAWA そう言えば聞こえはいいが、プロレス以外のことはなにもできない人間たちの集まりだよ。プロレスがなければ●●者になっていたかもしれない、なんなら▲▲者みたいな人間がトップに立ったりもするんだよな。

――▲▲者みたいな人間がトップに！？

プロレス業界が衰退している理由

OZAWA あまり大きな声じゃ言えないけどな。だからモラルが低いんだよ。この究極の縦社会において、そういう▲▲者みたいなヤツらがトップに立ってしまうと本当にとんでもない勘違いを起こしてしまうんだよ。

「俺は実力者であり、権力者なんだ」と勘違いしてしまう。団体を少しでも良くしようとかではなく、その権力を利用して逆に溺れて、私利私欲のために団体を動かしてしまう。そうするとプロレスの能力で判断するんじゃなくて、自分の好き嫌いで選手を扱ったりする。団体のために頑張ろうという意識が皆無だから、そりゃこの業界も衰退していくよな。

――これは現代のプロレス界の話をされてるんですよね？

OZAWA もちろんだ。今でこそ急速にコンプラが厳しくなってるけど、10年前、20年前のコンプラがなかったような世の中で育ったレスラーたちが、今トップに立ってるわけだよ。そりゃまずいと思うよ。

（双葉社／Webオリジナル（外部転載））