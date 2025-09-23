『世界陸上』で大活躍＆TEAM・K、応援サポーター終了ショットに反響「おっさんもファンになったわ」「最高の推しです」
グローバルボーイズグループ・＆TEAMの公式Xが22日に更新され、メンバー・Kの『東京2025 世界陸上』応援サポーター“完走ショット”を公開した。
【写真】『世界陸上』で大活躍＆TEAM・Kの応援サポーター終了ショット
21日に閉幕した『世界陸上』。Kは大きな花束を抱えて凛々しい表情を見せ、「9日間ありがとうございました！」とつづっている。
陸上経験のあるKは、選手目線でのコメントや解説、スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）との掛け合いなどが話題になっていた。
この投稿にファンからは「正直あんまり知らなかったけど、陸上愛に溢れ、選手たちへのリスペクトのこもった視点と発言、並行して幾つもの仕事こなす姿に、おっさんもファンになったわ笑。 次の世界陸上にもぜひ参加して欲しい！」「カッコいいです。最高の推しです。どうかゆっくり休んでね！」「Kくん本当に凄いよ……」などのコメントが寄せられている。
Kは、選手時代に強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者だった。2023年秋に行われた『オールスター感謝祭』（TBS系）の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」でもその実力をいかんなく発揮し、初出場で初優勝を飾った。
【写真】『世界陸上』で大活躍＆TEAM・Kの応援サポーター終了ショット
21日に閉幕した『世界陸上』。Kは大きな花束を抱えて凛々しい表情を見せ、「9日間ありがとうございました！」とつづっている。
陸上経験のあるKは、選手目線でのコメントや解説、スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）との掛け合いなどが話題になっていた。
Kは、選手時代に強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者だった。2023年秋に行われた『オールスター感謝祭』（TBS系）の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」でもその実力をいかんなく発揮し、初出場で初優勝を飾った。