ビートたけし、4年間“軍団員”だと思っていた人物の素性に驚き「ずーっと（一緒に）いるんだよ」
お笑いタレントのビートたけし（78）が、22日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』（毎週月曜 後8：00）に出演。“軍団”にまつわる衝撃のエピソードを明かした。
【写真】小向美奈子、壇上でビートたけしに突然の公開キス！
この日は、「まる見え！メロいSP」と題し、世界的アーティスト・ABBAのボーカルのアグネタ・フォルツコグの熱烈な追っかけだった男性が、ストーカーとなり、その後恋を実らせたという驚きの物語が放送された。
VTR明けに、「重チンの一言」という“新シリーズ”でコメントを求められたたけしは、「ファンの人はタレントに自分を認めてもらいたいから、いろんな作戦を練るんだけど…」と話し出し、「俺のファンですごいのは、4年間、俺が軍団だと思っていたヤツがいるんだよ」と告白。
所ジョージが「軍団の中に混ざってたんですか？」と聞くと「うん。軍団も俺が弟子にしたやつだと思ってた。俺も誰か軍団の友達だと思ってた」といい、「一緒にテレビ局に行って、一緒にご飯食べてる。ずーっといるんだよ。（それが）ただのファンだった」と明かし、所も「すごいファンですね！」と驚いていた。
