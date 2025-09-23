都心部ではなかなか見かけない「貨物列車」。中には「トヨタ専用」の貨物列車や、ゴミを運ぶもの、さらにじゃがいもやたまねぎを運ぶ期間限定の列車まで――知られざる貨物列車の世界を、鉄道に詳しい「書き鉄」の杉山淳一さんが解説する。（全2回の1回目／続きを読む）

JR貨物は9月12日から10月9日までのうち27日間に「馬鈴薯輸送専用列車」を運転する。北海道のじゃがいもの収穫期であり、全国的に新じゃがが出回るタイミングだ。涼しくなって、カレーやシチュー、おでんが恋しくなる時期でもある。特に新じゃがは皮付きのまま煮物で食べられると人気であり、需要が高まるタイミングで臨時の貨物列車を走らせる。鉄道業界の風物詩の一つといえる。



北海道と本州を結ぶ貨物列車（写真ACより）

夏から春には「たまねぎ列車」も

馬鈴薯輸送専用列車は、北海道十勝地方の中心地、帯広貨物駅から埼玉県の熊谷貨物ターミナル駅まで設定される。1つの列車につき、コンテナ専用貨車を20両連結し、5トン積み12フィートコンテナを100個搭載する。これは20トントレーラーで25台分だ。

専用列車を運転する期間に輸送するコンテナ総数は2700個を予定しており、最大輸送量は1万3500トンだ。ちなみにじゃがいもは冷蔵保存されて通年で出荷されるため、定期貨物列車にも通年で積載されている。

毎年8月から翌年4月までは「たまねぎ列車」も活躍している。こちらは北海道北見地方で生産されるたまねぎを満載し、北見駅から北旭川駅まで運行する。ここからさらに、札幌を経由して首都圏はじめ全国に運ばれていく。

じゃがいもや玉ねぎ以外の野菜もそうだし、貨物列車はたくさんの品目を運んでいる。例えば米に砂糖、でんぷんなどだ。

日本甜菜製糖によると、北海道はてん菜を栽培し砂糖を作るのに適しており、てん菜糖は日本の砂糖消費量の20％以上をまかなっているという。これらはほとんど貨物列車で輸送されている。砂糖を使った製菓メーカーや飲料メーカーは内陸部に多く、海上輸送よりも鉄道のほうが目的地まで安価に、安全に輸送できるそうだ。

野菜類も同様で、各地の青果市場は鉄道駅に近いため、鉄道貨物輸送のほうがふさわしいという。これは各地に市場が作られた時代に鉄道輸送が中心だったからだ。トラック輸送は長距離になるほどコストが増える。船舶輸送では港でトラックに積み替えて長距離を走らせる必要がある。

現在の物流の中心はトラックだ。鉄道貨物だってたくさん運んでいるけれども、日本の物流需要は莫大だから小さく見える。鉄道貨物のシェアはトンベース（輸送重量）で1％に満たない。輸送距離も考慮すると鉄道貨物のシェアは少し上がるが、トンキロベース（重量×距離）で計算しても、国内貨物輸送の5％にも満たない程度だ。

JR貨物の資料によると、2024年度の輸送実績は約2715万トン。これは大型10トン積みトラックで約271万台だ。もしこの物量をトラックで置き換えたら、全国の道路はますます渋滞するし、そもそもドライバーの確保が難しい。その意味で、鉄道貨物は目立たないながらも確実に物流を下支えしている。

3位「化学工業品」、2位「紙・パルプ」…鉄道貨物「輸送量1位」の品目とは？

ほとんどの貨物列車は、平たい貨車に箱形のコンテナを積む方式だ。似たような形のコンテナで、中身は外からだとわからない。そこでJR貨物の決算資料を調べてみた。

コンテナ輸送で最も多い品目は「積合せ貨物」で約318万トン。積合せとは、通運会社がコンテナを借り受け、異なる荷主の荷物を混載する形で、わかりやすく言うと「宅配便」がここに分類される。通信販売の需要の高まりや長距離幹線トラックからの移行で成長してきたジャンルだ。次に「食料工業品」が約310万トン。これはお酒やジュース、缶詰、お菓子など。腐りにくいから船舶輸送や貨物列車輸送に向いている。

約213万トンあるのが「紙・パルプ」。パルプは紙の材料で、製紙工場にパルプを運び、製紙工場から印刷工場にロール紙を運ぶ。ちなみに印刷工場、製本工場で作られた本や雑誌も鉄道貨物で扱っている。北海道から農産物を積んで東京にきたコンテナに、こんどは本や雑誌を載せて北海道へ運ばれるわけだ。

さらに「化学工業品」が約157万トン。化学工業品は自然原料を加工した製品や中間素材のことで、医薬品、衣料、塗料、プラスチック、ゴムなど多岐にわたる。僅差で「農産品・青果物」が約155万トンと続く。冒頭で触れた北海道の農産物も貢献している。

「トヨタ自動車専用」に「ゴミを運ぶ」貨物列車も

「化学薬品」は約109万トン、これはプロダクトの製造段階や実験、研究で使われる材料だ。苛性ソーダ、濃硝酸、アンモニア水、珪酸ソーダ、塩酸、酢酸エチルなど、トラックで輸送する場合は「危」マークを掲げる品目といえる。従来は専用のタンク貨車を使って輸送していたけれども、コンテナ輸送に対応するため、コンテナサイズのフレームにタンクを据えた特殊なコンテナに移行しつつある。

さらに「自動車部品」が約73万トン。この項目で特筆すべきはトヨタ自動車の貸切便「TOYOTA LONGPASS EXPRESS」だ。愛知県周辺で生産された自動車部品を、岩手県の自動車組み立て工場へ輸送する列車である。貨物列車で運んだ部品は主に小型ハイブリッド車の生産に充てられる。そのほか、工業品では「家電・情報機器」も約37万トンある。小口の製品輸送にとって5トン積み12フィートコンテナは都合がいい。

貨物列車は廃棄物、言葉を選ばずいえばゴミも運んでいる。約53万トンの「エコ関連物資」が該当する。興味深い事例として、川崎市の家庭ゴミ輸送を紹介しよう。

川崎市は細長い地形で、北西の内陸部と南東の臨海部まで30キロ以上もある。内陸部が東京郊外の住宅地として発展し、従来のゴミ処理施設では足りなくなった川崎市では、大型ゴミ処理施設を作るよりも、市の中央部にある梶ヶ谷貨物ターミナル駅までゴミを運び、貨物列車で臨海部の浮島処理センターへ輸送することにしたわけだ。

川崎市は臭気対策などを施した特殊なコンテナを開発した。このノウハウを生かして、大規模被災地のガレキ輸送や、リニア中央新幹線のトンネル残土輸送なども行っている。製品を運ぶ「動脈輸送」に対して、廃物を運ぶものは「静脈輸送」と呼ばれている。

ちなみに鉄道貨物コンテナの中には冷蔵タイプ、冷凍タイプもあり、生鮮野菜や鮮魚、精肉、冷凍食品、医薬品などの輸送も可能だ。冷蔵コンテナは断熱材を使用し保冷機能を高めており、冷凍コンテナはディーゼル発電機を使った冷凍機が付属。マイナス25度で輸送できる。結論として、貨物列車はトラックで運べるものはほとんど運べる。

このように非常にさまざまなものを運ぶ貨物列車だが、都心ではなかなか見かけない。一体それはなぜなのか。後編では、貨物列車の歴史を見ていく。

（杉山 淳一）