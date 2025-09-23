アメリカの保守派の活動家が射殺された事件をめぐる人気司会者の発言で無期限休止となっていた番組について、親会社のディズニーは22日、23日から再開すると発表しました。休止発表からわずか6日後の再開となります。

アメリカの人気コメディアン、ジミー・キンメル氏は自身が司会を務める国民的人気番組の中で、トランプ大統領に近い保守派の活動家チャーリー・カーク氏が射殺された事件についてトランプ氏の支持者に対し、批判的な発言をしました。

発言を受けて、トランプ政権は放送免許をめぐり圧力をかけ、ABCテレビは17日、番組の無期限休止を発表していました。

こうした中、親会社のディズニーは22日、「キンメル氏と慎重な話し合いを重ねた結果、再開する判断に至った」として23日から番組を再開すると発表しました。

また、キンメル氏の発言は「時期尚早で無神経だった」とし、無期限休止とした理由について、「アメリカにとって感情的で緊張した状況をさらに刺激することを避けるためだった」と説明しています。

トランプ氏は自身に批判的な報道をするテレビ局の放送免許を、はく奪する可能性を示すなどメディアに対する締め付けを強めていて、ロイター通信は、番組再開について「トランプ政権のメディア弾圧に対する重大な挑戦となる」と報じています。