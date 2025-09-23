『KAMINOGE』表紙は甲本ヒロト 『TAKAYAMANIA』対談2連発／安藤達也も登場、
プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.162』（10月5日発売・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。カバー＆巻頭ロングインタビューは、同誌でおなじみのザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト。カバーコピーは「世の中がどんどん壊れているのはなぜだかわかるか!?」。
【誌面カット】甲本ヒロト、柴田勝頼×KENTA、玉袋筋太郎×武藤敬司…
今年から3ヶ月に1度の刊行ペースにリニューアルしての第2弾、甲本ヒロトに続くコンテンツは『TAKAYAMANIA EMPIRE IV』から柴田勝頼×KENTAと鈴木みのる×丸藤正道の対談2連発。
そして、30年前に行われた1995年10・9新日本プロレスvsUWFインター全面戦争IN東京ドームから、第1試合に登場した金原弘光とメインイベントに登場した武藤敬司が、今だから明かせる秘話を放出する（武藤は「玉袋筋太郎の変態座談会」のゲスト）。
さらに、山本KID徳郁さんの再来との呼び声の高い“RIZINのNEWスター”安藤達也や、新日本プロレスの藤田晃生も誌面に登場し、長州力のポエムも掲載。
レギュラー連載陣は、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、伊藤健一、ターザン山本。
【誌面カット】甲本ヒロト、柴田勝頼×KENTA、玉袋筋太郎×武藤敬司…
今年から3ヶ月に1度の刊行ペースにリニューアルしての第2弾、甲本ヒロトに続くコンテンツは『TAKAYAMANIA EMPIRE IV』から柴田勝頼×KENTAと鈴木みのる×丸藤正道の対談2連発。
さらに、山本KID徳郁さんの再来との呼び声の高い“RIZINのNEWスター”安藤達也や、新日本プロレスの藤田晃生も誌面に登場し、長州力のポエムも掲載。
レギュラー連載陣は、五木田智央、バッファロー吾郎A、プチ鹿島、斎藤文彦、兵庫慎司、吉泉知彦、椎名基樹、伊藤健一、ターザン山本。