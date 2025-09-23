〈貨物列車は何を運んでいるの？ 中には「トヨタ専用」に「ゴミを運ぶ電車」まで…物流を下支えする“鉄道輸送”の知られざる世界〉から続く

都心部ではなかなか見かけない「貨物列車」。現在はコンテナ単位での輸送が主流だが、以前は車両単位でしか品目を運べなかった。ちなみに貨物列車は実は個人でも利用できるなど、さまざまなトリビアがある。そんな知られざる貨物列車の世界を、鉄道に詳しい「書き鉄」の杉山淳一さんが解説する。（全2回の2回目／最初から読む）

貨物列車は石油も運んでいる

コンテナ輸送に対して「車扱輸送」というものがある。貨車1両単位で輸送する方式だ。コンテナ輸送以前の貨物列車は、すべてこの貨車単位で運用されていた。

鉄道路線の要所に広い操車場があって、貨車は行先別に組み替えられる。その後、車両ごと目的地の駅へと向かっていく。この方式が効率が悪いからコンテナ輸送が開発されたわけだ。しかし、コンテナに切り替えにくい貨物は現在も車扱で残っている。輸送品目に特化した専用の貨車を使っている。



コンテナ輸送はフォークリフトで貨車とトラックの積み替えを行う（写真ACより）

その筆頭は「石油」だ。年間輸送量は約594万トン。海外から到着した石油は四日市、根岸など8つの製油所からタンク形貨車に積み込まれ、内陸部の油槽所に輸送される。

トラックのタンク車は危険物車両のため、海底トンネルや5キロ以上のトンネルなど通行禁止箇所が多い。その点、何重にも安全装置を使っている鉄道貨物のほうが安心だ。海外ではパイプラインを使うけれども、地震大国の日本では貨物列車が活躍している。大量に消費される石油はタンク形貨車のほうがコストを削減できる。

車扱輸送の次点は「セメント・石灰石」だ。かつては全国で産出、鉄道で輸送していた石灰石輸送も、JR貨物では現在岐阜県の美濃赤坂駅と愛知県の笠寺駅を結ぶ区間だけになった。それでも年間で約140トンを輸送する。

車扱輸送にはこのほか、約81トンの「車両」という項目もある。これは他社の鉄道車両を運ぶ列車だ。車両メーカーの工場から鉄道会社へ新車を運ぶ、あるいは、中古車両を他の鉄道会社に譲渡するなどで実施されている。

ちなみに全国規模で貨物列車を走らせている鉄道事業者はJR貨物だけだが、JR貨物以外にも地域ごとで活躍する鉄道事業者がある。私鉄では埼玉県の秩父鉄道や岐阜県の西濃鉄道が石灰石輸送、三重県の三岐鉄道がセメント輸送を実施している。また、全国9カ所の臨海鉄道が工業地域や港とJRの駅を結んでいる。工場から最寄りの鉄道駅までを結ぶ貨物専用線もある。

貨物列車のために作られた「レールがない駅」とは

貨物列車は基本的にJR旅客会社の線路を借り、線路使用料を払って走っている。これは国鉄を分割民営化したときに、貨物列車サービスを全国的に展開しようとしたからだ。その結果、現在JR貨物が保有する線路は港や貨物駅とJR旅客会社を連絡する路線だけ。全国で9路線、営業距離の合計は約30キロしかない。

しかし、JR旅客会社の線路をすべて借りているわけではない。鉄道輸送の特長は大量輸送にあるから、主要幹線だけ走っており、貨物の需要が少ないところは走らない。国鉄時代はローカル線の小さな駅にも車扱の貨車が1台くらいあって、それをつないでいく貨物列車があった。しかし、貨車1台のために機関車を動かすとはあまりにも非効率だ。

そこで、輸送量の小さな区間は貨物列車の運行をやめて、トラック輸送に切り替えていった。赤字のローカル線を廃止して、旅客列車をバスに転換するように、貨物列車をトラックに転換した。トラックは地元の運送社や通運会社が引き受けて貨物駅まで往復する場合もあるし、一定の需要がある地域はJR貨物が集配施設を設置して、貨物列車に接続する定期トラック便を運行している。

この集配施設を「オフレールステーション」という。「レールがない駅」という意味で、言い得て妙である。運送会社と異なる点は、オフレールステーションから貨物駅までのトラック輸送も、貨物列車と見なして運賃やダイヤを設定していることだ。これも旅客列車の代行バスに似た施策だ。

JR貨物は全国的な貨物輸送を担っているけれども、貨物列車だけではなく、末端はオフレールステーションになっている場合がある。ローカル輸送の末端は私鉄や臨海鉄道、あるいは運送会社のトラックが担っているというわけだ。

じつは新宿駅も貨物列車が通っている

2025年3月のダイヤ改正以降、JR貨物は1日当たり393本の貨物列車を運行し、全国の主要都市を結んでいる。東京周辺は大消費地であり工業生産地でもあるから、日本中から東京を目指して貨物列車がやってきて、東京から全国各地に向けて貨物列車が出発していく。しかし、地方都市ではコンテナ列車を見かけるし、在来線の車窓から貨物駅も見える一方で東京都心で暮らし、働く人にとって、貨物列車を目撃する機会は少ない。

その理由は主に2つある。「時間帯」と「客貨分離」だ。

まず東京都心は旅客列車が過密になっているため、旅客と貨物それぞれの列車が走る時間帯を分けている。

新宿駅に貨物列車が走る時間帯とは？

朝から夜までは通勤電車や旅客列車の時間で、貨物列車は早朝深夜に走っている。実は新宿駅も貨物列車が走る時間帯がある。

『貨物時刻表2025年3月改正版』によると、午前3時頃に名古屋発・仙台行きと西浜松発・札幌貨物ターミナル行き、早朝5時過ぎに名古屋発・八戸行きのコンテナ貨物列車が設定されている。また、午前3時台には根岸発・宇都宮貨物ターミナル行き、午前5時台に川崎貨物駅発宇都宮貨物ターミナル行きの石油タンク列車もある。ただしタンク列車は臨時列車だから、走らない日もある。

子どもに見せたいなら、午後3時台に東京貨物ターミナル発・高崎操車場行きの貨物列車がある。これも臨時列車で、日中に新宿駅で貨物列車を見られたらかなりラッキーと言えそうだ。

もちろん逆方向も設定されている。午前3時頃と5時台に宇都宮貨物ターミナル発・根岸行きの臨時コンテナ列車がある。これは石油を運び終わった空っぽのコンテナを根岸駅に返す列車だ。お昼の12時頃には札幌貨物ターミナル発・名古屋貨物ターミナル行きのコンテナ列車、午後3時台に高崎操車場発・東京貨物ターミナル行きの臨時コンテナ列車がある。

ダイヤの時刻が曖昧になっている理由は、貨物時刻表では新宿駅が「通過扱い」になっているから。新宿駅付近のルートは湘南新宿ラインと同じで、北行きの場合は大船方面から大崎駅、新宿駅、池袋駅を通り、駒込駅を過ぎたところで山手線と分かれて東北貨物線（東北本線の貨物専用線）に合流して大宮方面に向かう。南行きはこの逆だ。

東北貨物線は田端信号場駅と大宮駅を結ぶ線路で、貨物列車を目撃しやすい。ここから東に田端貨物線があって、南千住まで常磐線と併走すると、南千住駅の南側に隅田川貨物駅がある。常磐線や東北本線の貨物列車が集まる場所だ。

「客貨分離」とは？

都心で貨物列車を見かけない理由の2つ目「客貨分離」とは、旅客列車と貨物列車が共用している線路で、新たに貨物線を建設して運行を分離することを指す。戦後の好景気以降は旅客列車も貨物列車も増えたことで「新たに線路を作って貨物列車を移してしまおう」となったわけだ。

先ほど紹介した東北貨物線が、これに当たる。そして、大崎駅から駒込駅付近まで、湘南新宿ラインが走る線路も、もともとは「山手貨物線」といって、山手線から貨物線を独立させた線路だった。

さらに、大崎駅から西大井および武蔵小杉駅を経て鶴見駅に至る線路も、もともとは貨物用線路で、東海道本線貨物支線、通称「品鶴線」という。東海道本線から貨物列車を分離するために作られた線路で、鶴見駅から先も小田原駅まで貨物専用線が続いている。

なお鶴見駅からはさらに2方向の貨物専用線があって、1つは南に向かって桜木町駅で根岸線に合流する「高島線」。根岸駅を発着する石油タンク列車はここを通る。もう1つは北へ向かって八丁畷駅まで、そこから南武線で浜川崎駅を経由して川崎貨物ターミナル、さらに海底トンネルを通って大井埠頭の東京貨物ターミナルに至る貨物専用線がある。

後者はかつて、その先に進み、浜松町駅で東海道本線に合流し、汐留貨物駅に至っていた。汐留貨物駅が廃止されて東京貨物ターミナルに機能が集約されると、浜松町駅と東京貨物ターミナルを結ぶ線路が休止扱いとなったのだ。JR東日本はこの線路を使って、東京と羽田空港を結ぶ「羽田空港アクセス線（仮称）」を建設中だ。

こうして、東海道本線の貨物列車は「品鶴線」側、「川崎・東京貨物ターミナル」側の2方面に分離された。それだけ貨物列車の運行本数が多かったわけだ。

こうして貨物列車は「都心」から消えていった

ところが、東京の通勤ラッシュは激化する一方だった。そこで、せっかく作った貨物線も旅客列車を走らせた。

まずは品鶴線と東海道貨物線を使って横須賀線の運行を始める。品鶴線はこの時から「新横須賀線」と呼ばれるようになった。山手貨物線も埼京線を直通させた。湘南新宿ラインや成田エクスプレスの運行が始まり、またもや貨物列車は都心から締め出されてしまう。

こうなると、東海道方面の貨物列車は東北本線方面に直通しづらい。隅田川貨物駅から東海道方面に行けないし、東北方面から東京貨物ターミナルに行けない。これを見越して、国鉄は先に手を打っていた。

西船橋駅から鶴見駅まで、都心を迂回する貨物線を作ればいいと考えたのだ。それが武蔵野線である。京葉線、常磐線、東北本線、中央本線、南武線、品鶴線、東海道貨物支線、高島線を結んだ。

近年では武蔵野線も旅客列車が増えており、貨物列車の肩身が狭くなってきた。一方でCO2削減やトラックドライバー不足の観点からモーダルシフトの動きがあり、貨物列車の需要は高まっている。国も運輸業界も、トラック輸送から貨物列車に移行させたいという思惑は間違いなくあるはずだ。

しかし、貨物列車が走る線路はJR旅客会社のもの。希望通りのダイヤや増発は難しい。何とも難しい立場に追い込まれているけれど、今日も貨物列車は走り、私たちの暮らしに必要な物を運んでいる。貨物列車を見るたびに、私は鉄道の頼もしさを感じる。

（杉山 淳一）