50歳・リン・チーリン、人魚姫のような姿に 反響相次ぐ「マーメイドですか？」「キレイ！」
EXILE AKIRA（44）の妻で台湾人俳優・トップモデルの林志玲（リン・チーリン／50）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。人魚のような衣装を身にまとった写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キレイすぎる！50歳・リン・チーリン、人魚姫のような姿に
ファンからは「マーメイドですか？」「人魚姫！」「とてもキレイ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
リン・チーリンとAKIRAは、2011年に舞台『レッドクリフ 〜愛〜』で共演し、18年末頃から交際に発展。約半年間の交際を経て19年6月に結婚した。22年1月、第1子誕生を報告した。
