きょう9月23日、元モーニング娘。（モー娘。）で歌手の後藤真希が40歳の誕生日を迎えた。今月は「後藤真希 ふぁんみ！！2025／LIVE 2025〜The☆Collection〜」と題して、ファンミーティングをデビュー記念日である9日に東京、おととい21日に名古屋で開催したのに続き、きょう23日は大阪、27日には埼玉でライブを行う。

衝撃を与えた“中2で金髪”写真

後藤のデビュー曲はよく知られるように、1999年8月22日にモーニング娘。の3期メンバーとして加入後、9月9日にリリースされたシングル「LOVEマシーン」である。そのジャケット写真では、当時中学2年生だった彼女が金髪で写っており、衝撃を与えた。

このころ後藤はギャル雑誌『egg』を愛読し、ギャルファッションに憧れており、夏休みに入ると、家の近所の美容院で髪に白いメッシュを入れてもらう。それは林間学校におしゃれして行きたかったからだが、校則に違反した格好では行けないと知って、行く気をなくす。書類選考による1次審査を通過したと電話で連絡があったのは、ちょうど林間学校に行かず、家で留守番をしていたときだった。

小学4年生の頃にSPEEDをテレビで見て

さかのぼれば、後藤がアイドルみたいなことをやってみたいと最初に思ったのは、保育園の運動会でプリンセス プリンセスの「Diamonds」を歌って踊ったときだという。その後、小学4年のときには、ダンスヴォーカルユニットのSPEEDがテレビに登場し、最年少メンバーの島袋寛子は自分より1歳上でしかないと知って「私も頑張ればもしかしたら……」と触発される。



モーニング娘。時代の後藤真希〔2002年撮影〕 ©時事通信社

そこから友達とカラオケで遊びながら歌の練習をしたり、公園でラジカセで曲を流して踊りの練習をするようになった。練習していた曲のなかには、モーニング娘。の「サマーナイトタウン」もあったが、モー娘。自体は知らなかったという。モー娘。結成のきっかけとなったテレビ番組『ASAYAN』（テレビ東京）も、学校で流行っていたので友達に訊いてようやく知ったほどであった。

それからまもなくして、たまたまテレビで『ASAYAN』を見ていると、モー娘。の3期メンバーを募集していて、「これだ！」と思いすぐさま応募を決める（「美ST ONLINE」2024年9月22日配信）。このとき送った履歴書の写真では、黒髪をツインテールにしていた。それが2次審査の面接では髪にメッシュを入れているので、審査員からは「こんなに変わる？」と驚かれたらしい。

金髪に染めた理由を聞かれると…

このあと、さらに3次審査へと進むと、今度は金髪で面接にのぞんだ。じつはこのとき髪を染めてくれたのは、当時つき合っていた2つ上の美容師志望の彼氏だったと、後年の著書『今の私は』（小学館、2018年）で明かしている。彼なら上手くやってくれるかなと思ってブロンドカラーで頼んだものの、あまりきれいな仕上がりにならなかったという。母にも「そんな金髪にして落とされるに決まってるでしょ！」と怒られたが、結果的にこれが功を奏することになるのだから、世の中はわからない。

このとき、審査員から髪を染めた理由を訊かれ、後藤が「校則で禁止されてるんだけど、夏休みなんで」と答えたのを、プロデューサーのつんく♂（厳密には、当時はまだ名前に「♂」はついていなかった）が聞いて気に入り、それが決め手になったとは語り草だ。

つんく♂はのちに《なんかポリシー持って“わたし、ロックだから金髪にしました”みたいなヤツだったら、別に要らないんだけど。“夏休みだから金髪にしました”っていうのが、僕大好きなフレーズで》と述べている（能地祐子『モーニング娘。×つんく♂』ソニー・マガジンズ、2002年）。

つんくは「2人目が必要なくなった」と…

ただ、つんく♂のなかでは、ある日、朝から審査をしていて10番目ぐらいに後藤の写真を見た瞬間から、眠気が吹き飛ぶほどピンと来るものがあったらしい。このときのオーディションでは、1999年9月9日発売のモー娘。のシングルで新たにメンバーを2人迎えて9人体制とする予定だったが、結果的に後藤が1人だけ選ばれた。《たぶん、後藤がオーディションを受けた時点で、“2人目”が必要なくなったんですね》とつんく♂は振り返る（前掲、『モーニング娘。×つんく♂』。

しかし、当の後藤にはそのことがプレッシャーとしてのしかかった。合格を知らされたときも、うれしいはずなのに笑えなかったという。それでも加入が決まると有無を言わさず、さまざまなことが動き出した。次の日には「LOVEマシーン」のジャケット写真と翌年のカレンダーの衣装合わせをして、その翌日には撮影を行う。おかげで自分では失敗だと思っていた金髪を染め直す暇もなかった。

ジャケ写のため用意されたシルバーのキャミソールワンピースにも、メイクさんからファンデーションを厚く塗られ、細くしていた眉を濃く描かれたことも違和感ありまくりであったが、グッと飲み込んだ。自身のデビュー曲となる「LOVEマシーン」も、デモ音源を聴かされ、それまでのモー娘。の曲とはイメージが違って衝撃を受けたという。

食事もまともに取れず、3週間で体重が7キロ減少

「LOVEマシーン」は加入した1週間後の8月29日、東京など3ヵ所で開催されたイベントで初めて披露された。さらにリリースの10日後の9月19日からはコンサートツアーも始まるので、後藤は10日前後でモー娘。の既存の十数曲の歌と振付を覚えなければならなかった。それも同期がおらず、レッスンは常に先生とマン・ツー・マンで集中的にやらないといけなかったので、つらかったという（前掲、『モーニング娘。×つんく♂』）。

食事をとる時間もまともに取れず、おまけに現場の食事は冷めていて、母の手料理で育った彼女にはなかなか慣れなかった。そのため加入して最初の3週間で体重が7キロも落ちてしまう。耐えられなくて、もうやめたいとマネージャーや事務所の人に直談判するも、スルーされる。ただ、食事に関しては、母が抗議してくれたおかげで、時間もメニューも改善された。

そんなふうに短期間のうちに紆余曲折ありながらも、いざ初めてステージに立つと、本当に楽しくて、デビューから四半世紀が経っても鮮明に思い出せるという。《目の前に、会場いっぱいにファンの方々が詰めかけ、アイコンタクトで会話をしながらパフォーマンスをする刺激と快感は、他では変え難い経験なんです。負けず嫌いな気質もあったかとは思いますが、何より、ライブでのファンの皆さんとの関わりをまた経験したくて25年間やってこれたんじゃないかな、と思うんです》とは昨年のインタビューでの発言だ（前掲、「美ST ONLINE」）。

メンバー同士で意識の変化も

後藤がモー娘。に入ってきたことは、ほかのメンバーにも衝撃だったようだ。「LOVEマシーン」のジャケ写の撮影が終わり、後藤がメイクを落とすと、メンバーがその顔を見て「眉がない！」と声を上げたという。当時のモー娘。では眉をいじるのもつけまつげもNGで、金髪どころか茶髪も禁止されていた。そこへ後藤が入ってきたことで、メンバーの意識も少しずつ変わっていく。たしかにその後のCDジャケットをたどると、茶髪のメンバーも増えていくなど変化が確認できる。

後藤が加入して1年もしない2000年4月には、モー娘。に新たに4期メンバーが4人入ってくる。そのうち辻希美と加護亜依は小学校を卒業したばかりだった。最年少の肩書が取れた後藤は加護の教育係を任せられ、「しっかりしなくちゃ」という意識を持つようになる。

2001年3月にモー娘。に在籍しながら「愛のバカやろう」でソロデビューするにあたり、曲を『ミュージックステーション』（テレビ朝日）の生放送で初披露したときには、辻と加護が応援に来てくれて心強かったという。

「嫌われている」と思い込んだゆえの反抗

プロデューサーのつんく♂は後藤がモー娘。に入った時点からソロ歌手デビューを考えていたという。そしてグループ在籍中にソロデビューさせた上で、《彼女の潜在能力を考え、それを発揮する方法を考えた時、モーニング娘。の外で戦ったほうが、アーティストとしての才能がより開花すると、プロデューサーとして判断しました》とのちに明かしている（前掲、『モーニング娘。×つんく♂』）。

ただ、当時の後藤はそんなつんく♂の考えなどつゆ知らず、ソロデビューしたからといって彼が自分を推しているとは思えなかったという。そもそも、つんく♂とのコミュニケーションはメールでのやりとりくらいで、彼が自分（後藤）を必要としているのかどうか、ちゃんと話を聞き、理解して、それから次に進むというスキルが当時の自分にはまだなかったと、彼女は後年省みている（前掲、『今の私は』）。

17歳の誕生日にグループ卒業…在籍期間はわずか3年

一方、つんく♂によれば、先述の判断から後藤とは約1年ほど何回かに分けて話し合い、彼女のなかでもグループを卒業してソロ活動に本格的に移るという意思が固まってきたので、17歳の誕生日である2002年9月23日に卒業することになったという（前掲、『モーニング娘。×つんく♂』）。

しかし、それでもなお後藤はつんく♂に嫌われていると勝手に思い込み、それゆえ反抗してしまうところがあったらしい。モー娘。20周年のオフィシャルブックでのインタビューでは次のように当時を振り返っている。

〈《卒業ライブまでそうでしたね。卒業ライブをつんく♂さんの思うイメージでプロデュースして下さっているのに、リハーサルでぶつかって。そのときの私は“何で、私の卒業ライブをつんく♂さんが決めるの？ つんく♂さんがやればいいじゃん！ 私のことは放っておいて！”って本気で思っていました。本当に子供過ぎて、申し訳ないです。あのときは終わった後に“お疲れさん”と一言頂いて。つんく♂さんが大人の対応をしてくれたおかげで無事に終わったという感じです》（『モーニング娘。20周年記念オフィシャルブック』ワニブックス、2018年）〉

いまにして思えば、後藤真希がモー娘。に在籍したのはわずか3年にすぎない。しかし当人からすれば、次から次へと仕事に追われ、濃い3年間であったことは間違いない。

