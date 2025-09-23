「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」国立新美術館 2025年 展示風景。柳幸典《ザ ワールド フラッグ アント ファーム 1991―アジア》1991年 広島市現代美術館

（ライター、構成作家：川岸 徹）

1989年から2010年までの約20年間に生まれた日本の美術表現を俯瞰する展覧会「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」が国立新美術館で開幕した。

昭和から平成へ、時代の転換点となった1989年

日本と世界が大きく動いた1989年。海外では11月にベルリンの壁が崩壊。翌月にはアメリカ・ブッシュ大統領とソ連・ゴルバチョフ書記長の首脳会談、通称「マルタ会談」が行われ、両国が米ソ冷戦の終結を宣言。世界は新たなグローバリゼーションの道を模索し始めた。

一方、日本では昭和天皇が崩御され、元号が「昭和」から「平成」へと改元。バブル景気は拡大し続け、同年12月には日経平均株価が当時の史上最高値となる3万8915円を記録した。消費税が導入されたのもこの年のことである。

そうした時代が大きく変わる節目の年となった1989年を基点に、東日本大震災が起こる前年の2010年までをひとつの時代ととらえ、約20年間の現代アートシーンの動向を俯瞰する展覧会が「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」だ。

この展覧会は国立新美術館の単独企画ではなく、アジア地域におけるパートナー美術館の香港「M＋」との協働キュレーションによって構成。M＋アーティスティック・ディレクターのドリアン・チョンと、M+ビジュアル・アート部門キュレーターのイザベラ・タムがキュレーションに加わることで、日本側からの視点だけではなく、海外からの視点を含めて日本の現代アートを多層的に読み解くことができる。

従来のアートの概念を変える作品群

では、1989年から2010年までの日本では、どのような美術が生まれたのだろうか。1989年は、86年12月から91年2月まで続いたとされるバブル景気の只中。日本は国際的な存在感を強め、海外の人々は日本のアートにも注目した。日本の現代アートをテーマにした美術展が多数開催され、日本の若手作家がイタリアのベネチア・ビエンナーレやドイツのドクメンタなどに参加するケースも目立つようになった。

その一方で、海外のアーティストの来日も相次いでいる。自身の作品を紹介するだけではなく、日本に住み、あるいは滞在し、制作の拠点としたアーティストも多い。本展では「日本で生まれた美術表現」とタイトルが付いているが、「日本人による美術」だけではない。「海外作家による日本で生まれた美術作品」も数多く紹介されている。

レゴやランドセルも作品の素材に

「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」国立新美術館 2025年 展示風景。村上隆《ランドセルプロジェクト》1991年 豊田市美術館

会場をめぐると、1989年から2010年までの約20年間は、革新的なエネルギーに満ちた時代だったと改めて認識させられる。アーティストたちは斬新なアイデアで、従来のアートの概念を変えるような作品を生み出していった。

冒頭の「プロローグ」に続く「イントロダクション」と題されたパートでは、一般的な画材ではない日常的なモノを用いた作品が展示されている。大量のレゴブロックを使った中原浩大《レゴ》（1990-91）、ワシントン条約で捕獲が規制された動物の皮革を素材にしたランドセルを用いることで、馴染みある用具でありながら毒々しさを感じさせる村上隆《ランドセルプロジェクト》（1991）。《ザ ワールド フラッグ アント ファーム 1991―アジア》（1991）は柳幸典の代表作。壁一面に並べられたアジア23か国の国旗は、プラスチック製のチューブでつながっている。このチューブは蟻の通り道。各国旗を行き来する蟻は、友好のシンボルなのか、それとも侵略者なのだろうか。

「イントロダクション」の後には3つの章が設けられている。第1章となる「レンズ1」のテーマは「過去という亡霊」。戦後に生まれたアーティストが戦争や核、植民地支配の記憶といった戦後から現在まで続く課題にどのように向き合い、作品を制作してきたのかを考察する。

奈良美智《Agent Orange》2006年 アクリル／カンヴァス 162.5×162.5cm 個人蔵 ©︎NARA Yoshitomo, 2025

奈良美智は大きな瞳の子どもたちを描いた作品で知られているが、本展で展示された《Agent Orange》《Agent Orange in Disguise》（ともに2006）には不吉な空気が漂う。タイトルの「Agent Orange」とはアメリカがベトナム戦争で使用した「枯葉剤」のこと。子どもの頭部はオレンジ色の光を放っているように輝き、まるで兵士のヘルメットのようだ。

ヤノベケンジ《アトムスーツ・プロジェクト： 保育園1・チェルノブイリ》1997年 ライトボックス、カラー・トランスペアレンシー 120×120×21cm 広島市現代美術館蔵 ©︎Kenji Yanobe. Courtesy of Hiroshima City Museum of Contemporary Art.

ヤノベケンジ《アトムスーツ・プロジェクト》（1997）も一見、楽し気な印象ながら、背景に深い意味が込められた作品。ヤノベは1995年に発生した阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件によって、フィクションの中の出来事と感じていた「サバイバル」を現実のものと実感する。そこで、自らのリアリティを求めて、1986年の原発事故によってゴーストタウン化したチェルノブイリに足を運び、自作の防護服を着用して現地の様子を撮影した。本展では写真作品と合わせて、実際に着用した防護服やトランクも展示されている。

様々な角度からアイデンティティを問う

イ・ブル《受難への遺憾―私はピクニックしている子犬だと思う？》1990年 パフォーマンス記録写真を編集した映像 3分50秒 作家蔵 ©︎Lee Bul. Courtesy of the artist

「レンズ2：自己と他者と」は、グローバル社会における自己と他者の関係について考察する内容。特にフェミニズムと美術の関りに着目した作品が目立つ。イ・ブル《受難への遺憾―私はピクニックをしている子犬だと思う？》（1990）、西山美なコ《ザ・ピんくはうす》（1991/2006）、そして長島有里枝の写真作品群。当時、本人の意図とは関係なく「女の子」と位置づけられたジェンダーバイアスに対する抵抗の軌跡が紹介されている。

小沢剛《ベジタブル・ウェポン−さんまのつみれ鍋／東京》2001年 Cプリント 113.0×156.0cm 国立国際美術館蔵 ©︎Tsuyoshi Ozawa

「レンズ3：コミュニティの持つ未来」は、地域社会や既存のコミュニティとの新しい関係性を模索するパート。小沢剛が1993年に開始した超小型移動式ギャラリー《なすび画廊》、その小沢剛が陳劭雄（チェン・シャオション）、ギムホンソックとともに結成したアーティスト・コレクティヴ「西京人」による《第3章 ようこそ西京に──西京オリンピック》（2008）が興味深い。彼らは架空の東アジア都市「西京」を創造し、当時開催中であった「北京オリンピック」に応答する形で独自のオリンピック「西京オリンピック」を企画。家族や友人たちが審査員を務めるなか、愉快な競技に挑む様子が写真作品として展開されている。国家の権威というものは過去の遺物なのか？ これからの時代に求められるコミュニティのあり方について考えさせられる作品だ。

西京人《第3章 ようこそ西京にーー西京オリンピック》2008年 ヴィデオ、ミクスト・メディア 映像：35分、他可変 金沢21世紀美術館蔵 ©︎Xijing Men. 撮影：木奥惠三 画像提供：金沢21世紀美術館

1989年から2010年までの約20年の間に、日本で生まれた美術表現を俯瞰した展覧会。その年その時代を代表する作品が多く、作品を初めて見た時の衝撃が鮮やかに蘇ってくる。そして、その衝撃は今も失われることなく、多くの示唆を与えてくれる。

「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」

会期：開催中〜2025年12月8日（月）

会場：国立新美術館 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Hiragino Sans'; color: #000000}span.s1 {font: 12.0px Helvetica}企画展示室1E

開館時間：10:00〜18:00（毎週金・土曜日は〜20:00） ※入場は閉館の30分前まで

休館日：月曜日（ただし9月23日（火・祝）は開館）、9月24日（水）

お問い合わせ： p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #000000}span.s1 {font: 12.0px 'Hiragino Sans'}050-5541-8600（ハローダイヤル）

https://www.nact.jp/exhibition_special/2025/JCAW/

筆者：川岸 徹