サンシャインシティプリンスホテルは、「ハロウィーン＆シャインマスカットスイーツブッフェ」を9月1日から10月31日まで提供する。

ハロウィーンの妖しい世界観を演出した32種のスイーツを用意する。外側は艶やかなチョコレートコーティングで仕上げ、中にはなめらかなチョコムースを閉じ込めた「墓場のムカデショコラ」をはじめ、甘酸っぱいゼリーと、まろやかで気品あふれるチョコムースが調和した「血濡れのラズベリーショコラ」、竹炭を使用し漆黒の夜をイメージした「漆黒リンゴタルト」、「紫芋のお化けバウムクーヘン」など多彩なメニューを用意する。その他、3種類のデザートと1品のセイボリー料理にシャインマスカットを使用する。パスタメニュー2種のうち、キノコクリームスパゲッティはグラナパダーノチーズを器に使い、パスタを絡めてその場で提供する。

10月25日から31日までの間はシャインマスカットと栗で秋感を演出したパフェとワンタンの皮をゴーストに見立てた和牛サーロインを1人1皿で提供する。

場所は「カフェ＆ダイニング Chef’s Palette」。時間は平日が正午から午後3時まで、土休日が午前11時半から午後5時半まで。90分制。料金は平日が4,500円、土休日が5,000円。10月25日から31日まではそれぞれ500円の追加料金がかかる。税込、サービス料別。