2025Ç¯9·î20Æü¡¢À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¡¢½÷»Ò5000m·è¾¡¤Ç¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
×¢Ãæ¤¬10000m¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤ò¾å²ó¤ë6°ÌÆþ¾Þ
¡¡Ìµ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬×¢ÃæÍþÍü²Â¤ÈÅÄÃæ´õ¼Â¤À¡£×¢Ãæ¤Ï10000m¤Ç7°Ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï1500m¤Ç8°Ì¡£4Ç¯Á°¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÂç²ñ½éÆü¡Ê9·î13Æü¡Ë¤Î½÷»Ò10000m·è¾¡¤Ç×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤Áö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÉ¨¤Î¸Î¾ã¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÂåÉ½¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤òÆ±»þ¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¡ÊÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ë¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡×¢Ãæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¡È¶¯¤µ¡É¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÙ¤¤¤Ê¡¢µÍ¤Þ¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÏÇ´¤Ã¤Æ¡¢Ç´¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡4000m²á¤®¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢µë¿å¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½¸ÃÄ¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£°ì»þ¤Ï9¡Á10ÈÖ¼ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢»Ä¤ê1000m¤ò8°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¹¥È1000m¤«¤é¡¢¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤ÈµÍ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾â¤¬¤Ê¤ëÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤¬¾¡Éé¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å1¼þ¤Ï¹Ê¤ê½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡×¢Ãæ¤Ï»Ä¤ê2¼þ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ7°Ì¤ÎF.¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤òÈ´¤µî¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È1¼þ¤Ç5000m¤Î¥¦¥¬¥ó¥ÀµÏ¿¡Ê14Ê¬40ÉÃ27¡Ë¤ò»ý¤ÄJ. ¥Á¥§¥×¥È¥¥¥¤¥§¥¯¤òµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ç5Ëü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯ºÇ½é¤Î·è¾¡¼ïÌÜ¤Ç31Ê¬09ÉÃ62¤Î6°ÌÆþ¾Þ¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤È¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î7°Ì¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤È¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤è¤ê°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀ¼±ç¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ø25¼þ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤¨¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Âç²ñ½éÆü¤Ë¤Ï½÷»Ò1500mÍ½Áª¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡ÊNew Balance¡Ë¤Ï4Ê¬07ÉÃ34¤Î10Ãå¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Î¾å°Ì6Ãå¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Öº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢½Ð¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæ¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆü¸å¡¢¶Ã¤¤Î¡ÈÄ´À°ÊýË¡¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
5000mÍ½Áª¤ÏÅÄÃæ¤È×¢Ãæ¤ËÌÀ°Å
¡¡Âç²ñ6ÆüÌÜ¡Ê9·î18Æü¡Ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½÷»Ò5000mÍ½Áª¡Ê³ÆÁÈ8Ãå¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡ÊNew Balance¡Ë¤¬1ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¡£»³ËÜÍ¿¿¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ2600mÉÕ¶á¤ÇÀèÆ¬¤Ø¡£¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤ò¥Ð¥é¤±¤µ¤»¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï»Ä¤ê200m¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢14Ê¬47ÉÃ14¤Î5Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥¿¥á¤òºî¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç²¿¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â²æËý¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1500m¤òÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¾¡Éé¤Ï¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤ê¡¢¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£4Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤È¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï2ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£400m¤ò68ÉÃ¤ÇÆþ¤ê¡¢½¸ÃÄ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¤Æ¡¢3000m¤ò8Ê¬57ÉÃ48¤ÇÄÌ²á¡£°ì»þ¤Ï¸åÂ³¤Ë6¡Á7ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê2¼þ¤Ç½¸ÃÄ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£½ç°Ì¤ò°ìµ¤¤ËÍî¤È¤·¤¿×¢Ãæ¤Ï15Ê¬10ÉÃ68¤Î13Ãå¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È1000m¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤ÇÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀ¤³¦Âç²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç2¼ïÌÜÀï¤¨¤¿¤³¤È¤òº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡5000m¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿×¢Ãæ¤À¤¬¡¢10000m¤ËÂ³¤¤¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
5000m·è¾¡¤ÇÅÄÃæ¤¬°ÕÃÏ¤ÎÎÏÁö
¡¡Âç²ñ8ÆüÌÜ¡Ê9·î20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò5000m·è¾¡¡£º£µ¨¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡ÊNew Balance¡Ë¤¬¡È³ÐÀÃ¡É¤¹¤ë¡£
¡¡½¸ÃÄ¤Ï1000m¤ò3Ê¬17ÉÃ¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤ë¤È¡¢2000m¤ò6Ê¬20ÉÃ¡¢3000m¤ò9Ê¬19ÉÃ¡¢4000m¤ò12Ê¬16ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¡£¤³¤³¤«¤é½¸ÃÄ¸åÊý¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤¬Éâ¾å¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ¼±ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤É¤â¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢»Ä¤ê2¼þ¤Ç5ÈÖ¼êÉÕ¶á¤Ë¤Ä¤±¤¿ÅÄÃæ¤Ï¥é¥¹¥È1¼þ¤ò7°Ì¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç8°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÆþ¾Þ·÷Æâ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¿Ô¤¡¢15Ê¬07ÉÃ34¤Î12°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯É½¾ð¤¬À²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´°ÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢¼å¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò5Ëü¿Í¤ÎÊý¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï1500mÍ½Áª¡Ê9·î13Æü¡Ë¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÍâÆü¤Ë1000m¡¢Íâ¡¹Æü¤Ë800m¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê1000m2Ê¬37ÉÃ33¡áÆüËÜµÏ¿¡¢800m2Ê¬02ÉÃ36¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1500m¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥Û¤Á¤ã¤¦¤«¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢5000m¤Ç¤Ï²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í½Áª¤Ï»³ËÜÍ¿¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¾¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ø¥Ê¥Ø¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬¡ÊÀ¤³¦¤Ë¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âº£Æü¤Ï»ä¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ÏÅÄÃæ¤¬21ºÐ¡¢×¢Ãæ¤¬20ºÐ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÏÅÄÃæ¤¬28ºÐ¡¢×¢Ãæ¤¬27ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
