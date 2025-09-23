山梨県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「西八代郡市川三郷町」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、山梨県居住の20歳以上の男女4697人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜山梨県版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部の回答のみ2020年を追加）をもとに集計しています。
本記事では、山梨県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキングを紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
居住者コメントでは「静かで落ち着いている」「愛着がある。友達が多い」「生まれ育った町だから」といった声があり、地域への親しみや安定した生活環境が住民の“住み続けたい”意識を支えている様子が見られました。
居住者からの「出勤する時に雄大な山々が見え、癒されます。おしゃれなカフェやレストランが出来て嬉しい」「キレイな景色に囲まれて暮らしたく、首都圏から移り住んだ場所なので」「自然が豊かで空気も水もきれい」といったコメントからは、北杜市での生活が心身ともに豊かであることが伝わります。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、山梨県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキングを紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：西八代郡市川三郷町／評点59.8／偏差値60.7西八代郡に位置する市川三郷町は、四尾連湖や芦川渓谷といった自然の美しさに恵まれた町です。また、市川和紙や甲州手彫印章など、地域に根ざした伝統産業も継承されており、文化的な魅力にも富んでいます。将来的な地域振興が期待される注目エリアです。
1位：北杜市／評点61.1／偏差値64.7県の北西部に位置する北杜市は、「街の幸福度ランキング」でも1位を獲得している人気の自治体です。八ヶ岳の自然に囲まれた環境、年間を通して過ごしやすい気候、中央道や鉄道による交通アクセスの良さなど、住環境のバランスに優れたエリアとして高く評価されています。
居住者からの「出勤する時に雄大な山々が見え、癒されます。おしゃれなカフェやレストランが出来て嬉しい」「キレイな景色に囲まれて暮らしたく、首都圏から移り住んだ場所なので」「自然が豊かで空気も水もきれい」といったコメントからは、北杜市での生活が心身ともに豊かであることが伝わります。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)