夫のコートから見つけたレシート…そこに書かれていた意外な事実とは｜助産師と不倫した夫の末♯7【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第7話をごらんください。

夫のコートのポケットに入っていたのは、食べかけのアメと一枚のレシート。そのレシートを見て、まいは衝撃を受け…。

©︎ponko008

©︎ponko008

夫が着て行ったコートのポケットに、何か入っていることに気づいた まい。

©︎ponko008

©︎ponko008

ポケットの中にあったのは、まいが夫が出かける際にあげた のどアメと、一枚のレシートでした。

©︎ponko008

©︎ponko008

レシートを見て衝撃を受けた まい。夫は、「同僚の出産祝い」と言っていたのに、温浴施設に行っていたようです。さらに、2人分の料金を支払っていました。

©︎ponko008

©︎ponko008

夫の言葉が頭によぎった、まい。同僚の出産祝いに行かず、温浴施設に行っていたとしたら、夫はウソをついているということに…。

©︎ponko008

まいは、お風呂上がりの夫に声をかけます。レシートの件について、問い詰めるのでしょうか。パートナーが明かなウソをついていたとしたら、動揺してしまうのも無理はないですよね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）