突然の別れから約6年…25歳で亡くなった元人気K-POPアイドル、愛猫の近況が公開「幸せな夏」

ガールズグループf(x)の元メンバー、ソルリさんの愛猫の近況が公開された。

【写真】突然の別れ、ソルリさん

去る9月22日、女優キム・ソナは自身のSNSに「夏、さようなら。愛がいっぱいで幸せな夏だった」という文章とともに動画を投稿した。

動画でキム・ソナは、友達と一緒に日常を過ごしている様子から、ビキニを着て撮った写真を公開し、この夏をどのように過ごしたのかを紹介した。

（左：写真提供＝OSEN、右：写真＝キム・ソナInstagram）左：ソルリさん

そのなかで、ソルリさんの愛猫が目を引いた。キム・ソナはソルリさんと親しい間柄で、2019年に彼女が亡くなった後、彼女の愛猫を飼っている。依然としてソルリさんが付けた名前「ゴブリン」を使っており、「ブリンちゃんを見つめる」と愛情を示した。

ソルリさんが亡くなって6年という時間が経ったなか、愛猫は元気な姿で過ごしており、胸が詰まる思いを加えた。キム・ソナはソルリさんが大切にしていた愛猫に深い愛情を与えながら、親友への恋しさと義理を見せた。

なお、キム・ソナは2012年にtvNドラマ『応答せよ1997』を通じてデビューした。

（記事提供＝OSEN）

◇ソルリさん プロフィール

1994年3月29日生まれ。本名チェ・ジンリ。2005年に韓国SBSの時代劇『薯童謡』で子役として芸能界にデビュー。2009年にはガールズグループ「f(x)」のメンバーとして、歌手デビューした。2015年にグループを脱退し、その後は女優やタレントとして活動。2019年10月14日、突然この世を去った。享年25歳。