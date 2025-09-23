女性皇族方が公務など公の場にお出かけになる際、お召しになったファッションに注目が集まる。今年も、4月から開催されている大阪・関西万博や悠仁さまの成年式などのお召し物が話題になった。そこで、皇后雅子さまと秋篠宮妃紀子さま、同世代のおふたりが近年、よく選ばれるアイテムをピックアップし、それぞれの"こだわり"を分析した。

雅子さまはリボン付き 紀子さまはツバがない帽子をお召しに

式典などフォーマルな装いをされる際にかかせない帽子。さまざまな種類があるが、雅子さまはツバがあるカンカン帽とも呼ばれるカノチエ帽を選ばれることが多く、紀子さまはツバが全体的に上向きに反り上がった「セーラーハット」や、ツバがない「トークハット」をよくお召しになっている。

ツバがない丸みのあるハットは柔らかい印象で、穏やかに微笑む紀子さまにマッチしている。

雅子さまはその時に着用するセットアップと同じ色のリボンが巻かれた帽子をチョイスされ、コーデに統一感を出している。また、眉毛が隠れるくらい深く帽子を被ることで、上品で落ち着いた印象にしている。

雅子さまは首元の肌見せで抜け感を 紀子さまはノーカラーで上品な雰囲気に

セットアップをお召しになる際には、ジャケットの首元にもおふたりの着こなしに違いがある。雅子さまは、かっちりとした印象のテーラードカラーやレガントな印象のタキシードカラーをよく選ばれ、紀子さまは女性らしさがあり、堅い印象が和らぐノーカラーをお召しになることが多い。

また、紀子さまはラウンドネックで襟ぐりが狭いものもよく選ばれる。首の根元や鎖骨を覆うことで、顔まわりが引き締まり、上品さや品格がある雰囲気に。

雅子さまは、紀子さまより襟ぐりが広いものをお召しになることが多く、首元を見せることで、顔まわりがすっきりし、軽やかな印象にしている。また、ネックレスを引き立たせることで、視線を上に引き付け、スタイルをよく見せる効果も期待できる。

深みのある色を選ばれる際、雅子さまはエレガントカラー 紀子さまはニュートラルカラー

おふたりとも、共通してペールカラーのセットアップをよく選ばれるが、深みのあるカラーを着用される際、雅子さまは上品さがあるワインレッドやノーブルな印象のロイヤルブルーを、紀子さまはナチュラルなイメージのブラウン系や重厚感のあるグレーをお召し物として選ばれることが多い。

雅子さまは、帽子やカラーでフォーマルな印象にしながら、ペールカラーなどの明るい色を選ばれたり、ほどよい肌見せで抜け感を出したりし、上品さと爽やかさのバランスがとれたコーデにされている。

紀子さまはフォルムが丸い帽子やラウンドネックをお召しになることで、優しい雰囲気にされながら、襟ぐりが狭いお召し物を選び、首元をみせないことで品格を出していた。

方法は違うが、おふたりとも親しみやすさとキッチリ感のバランスを意識したコーデをされているようだ。