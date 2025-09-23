自動車デザインに大きな影響を与えた作品群

現在、アウディ・グループの傘下となったイタルデザインは、1968年にジョルジェット・ジウジアーロとアルド・マントヴァーニによって設立された。

史上最高のデザイン会社とも称されるイタルデザインは、フィアット・パンダやウーノ、フォルクスワーゲン・シロッコといった伝説的な名車を手掛け、競合他社よりも多くのヒット作を生み出してきた。フォルクスワーゲン・ゴルフのような、ロングセラー車の礎を築いたのも同社である。



イタルデザインが生んだ画期的な作品を紹介する。

この記事では、イタルデザインが生み出した画期的な50台（量産車とコンセプトカーを含む）を紹介する。過去半世紀にわたる多作ぶりを考えると、その足跡をすべて辿るにはスペースが足りない……。

マンタ（1968年）

イタルデザインの発端となったのがこのクルマだ。ジウジアーロが自身のカロッツェリアのトップとして手掛けた初のコンセプトカーである。イタルデザイン設立からわずか40日後、1968年のトリノ・モーターショーで公開されたマンタは、最高出力400psのシボレー製V8エンジンを搭載し、最高時速は約320km/hを超えると言われていた。当初はグリーンの塗装にオレンジのアクセントで彩られていたが、イタルデザイン創立30周年記念行事でグレーに塗り替えられた。しかし、その後、再びグリーンに戻されたのである。



イグアナ（1969年）

1969年のトリノ・モーターショーで初公開されたイグアナは、アルファ・ロメオ33ストラダーレから流用した1995cc V8エンジンを搭載していたが、後にモントリオール由来の2.6L V8に換装された。ガラス張りのルーフと大型リアウィンドウにより、キャビンはとても明るく、特大のフロントガラスは優れた前方視界を確保していた。



タピロ（1970年）

タピロのベースとなったクルマを尋ねられても、おそらく答えに詰まるだろう。実は、ポルシェ914である。シャープなライン、明確なウェッジシェイプ、鋭いコーナーなど、オリジナルデザインはほとんど残っていない。1980年代にコレクターに売却されたが、事故で大破してしまった。



アルファ・ロメオ・アルファスッド（1971年）

イタルデザインが初めて手掛けた量産車である。1971年に登場したアルファスッドは、小型車のダイナミクスの常識を打ち破ったが、残念ながら耐久性では同じような成果を残せなかった。1983年まで生産が続き、約90万台が販売された。搭載エンジンは1.2〜1.5Lの水平対向4気筒だった。



チーター（1971年）

イタルデザインは1969年、カルマンとの協業を開始し、後にシロッコとなるプロジェクトに着手した。初期段階では、ビートルの1.6L空冷エンジンを搭載した手頃な価格のコンバーチブルを作ることが決まったが、このコンセプトカーは今やほぼ忘れ去られている。



マセラティ・ボーラ（1971年）

フェラーリやランボルギーニの同時代モデルと比べると、マセラティ・ボーラは劣った存在と見なされてきた。これはかなり不当な評価だ。なぜなら、その外観は美しく、ノーズに収められた4.7Lまたは4.9L V8エンジンのおかげで、見た目に見合った性能を備えていたからだ。ボーラはジウジアーロが手掛けたギブリと共通のデザイン要素を持ち、1972年に登場した2.0L V6搭載のメラクへとつながった。



カイマーノ（1971年）

見た目は大排気量V8を搭載しているように見えるが、カイマーノのパワーユニットはアルファスッドから流用した1286ccの水平対向4気筒エンジンだった。1971年トリノ・モーターショーで初公開されたカイマーノは、キャビンへの乗り降りを容易にするために上方へ開くキャノピーを備えていた。このクルマは現在、アレーゼにあるアルファ・ロメオ博物館に所蔵されている。



ブーメラン（1972年）

ブーメランは1972年のトリノ・モーターショーで木製モックアップとして初公開され、1973年のジュネーブ・モーターショーで走行可能な仕様が披露された。イグアナ、タピロ、カイマーノの要素を組み合わせたデザインで、中央に計器類を備えたステアリングホイールを装備。安全機能としては、格納式ステアリングコラムやエアバッグ対応（実際には未搭載）ステアリングホイールが採用されていた。



フォルクスワーゲン・ゴルフ（1974年）

1970年代初頭、フォルクスワーゲンは旧式化したビートルの後継車の必要性を認識し、イタリアの輸入業者ゲルハルト・グンペルトに最適なデザイナーを推薦するよう頼んだ。グンペルトは1969年のトリノ・モーターショーで最も興味深いと考えた6台のクルマをリストアップしたが、そのうち4台はジウジアーロのデザインだった。

その結果、彼はビートル後継車のデザインを依頼され、初代ゴルフが誕生。南アフリカでの生産が2009年まで続くなど、約700万台を売り上げた。現在までの歴代の累計生産台数は4000万台に迫る。



フォルクスワーゲン・シロッコ（1974年）

フォルクスワーゲンがイタルデザインにシロッコの設計を依頼したと思われがちだが、実際はそうではない。イタルデザインはゴルフのプラットフォームを基に実用的な2＋2ハッチバックを提案したが、フォルクスワーゲンはこれを却下した。イタルデザインは諦めず、そのデザイン案をカルマンに提示。カルマンはこれを気に入り、フォルクスワーゲンが販売することを条件に生産を承諾した。7年間で50万台以上が生産された。



ヒョンデ・ポニー（1974年）

1970年代初頭、韓国の自動車産業はまだ黎明期にあり、ヒョンデは国内向けにフォード・コルティナの組み立てを行っていた。自社のオリジナルモデルを強く望むようになり、イタルデザインに三菱ランサーのプラットフォームを基にしたシンプルで頑丈な設計を依頼した。その結果生まれたのがポニーである。ハッチバックのように見えるが、初代ポニーは実際にはセダンであり、テールゲートが装備されたのは1982年のモデルチェンジ時だった。



マセラティ・クアトロポルテIII（1976年）

クアトロポルテシリーズの中で、第3世代モデルは最も評価が低い。その理由は、いまひとつ魅力に欠けるラインと粗悪な製造品質にある。クアトロポルテは、イタルデザインによる1976年のコンセプトカー、メディチIIを基に開発され、1976年末に初公開された。量産車はさらに3年後の登場となり、4136ccまたは4930ccのV8エンジンを搭載していた。



アウディ80（1978年）

1972年の初代80はアウディにとって大成功を収めたため、後継車の開発がイタルデザインに依頼された際、期待値は極めて高かった。イタルデザインはすでにフォルクスワーゲン向けに数多くのデザインを手掛けており、80 B2では控えめな美しさを持つ傑作に仕上げてみせた。大型エンジン搭載の90を含め、150万台以上が生産された。



メガガンマ（1978年）

メガガンマは、これから主流となる乗用車の未来像を示すモデルだった。全長を短縮しつつ全高を上げることで、小さな車体で広い居住空間を実現したのだ。ベースとなったランチア・ガンマ2500と比べて、全長は290mm短いものの、全高は247mm高く、車内は170mmも広くなっていた。



BMW M1（1978年）

BMWがミドシップスーパーカーの投入を決めた時、デザインを誰に依頼すべきかは自明だった。当初の計画では、スタイリングをイタルデザインが担当し、生産はランボルギーニが担う予定だった。しかし、ランボルギーニが倒産したため、生産もイタルデザインが引き受けることになった。生産台数はわずか453台。全車に3453cc直列6気筒エンジンが搭載された。ターボチャージャー付きのレーシング仕様では最高出力850psを発揮したが、市販車はわずか277psだった。



アッソ・ディ・フィオーリ（1979年）

この形状には見覚えがあるだろう。1981年に、いすゞ・ピアッツァまたはインパルスという名で量産化されたコンセプトカーだ。『アッソ・ディ・フィオーリ（Asso di Fiori：クラブのエース）』の愛称で知られるこのコンセプトカーは、GMのTシリーズ・シェベット・プラットフォームをベースにしている。ガラス面は段差がないように仕上げられ、空力性能向上のためドアバイザーは省略された。

（翻訳者注：この記事は「中編」へと続きます。）



