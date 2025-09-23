昨今ますます加速するグローバル化によって、国際相続案件等、各国の法制・税制の相違から生じる歪みの問題に遭遇する機会が多くあります。本稿では、そうした渉外案件に生じてしまう歪みの問題を取り上げながら、特に深刻な外国遺族年金の日本の税務上の取扱いについて、詳しく解説します。

渉外案件に生じてしまう歪みの問題

国際相続案件など、複数国に関係する案件を扱っていると、各国の法制・税制の相違から生じる歪みの問題に遭遇する機会が多くあります。

外国信託についても同様です。信託に関する法令、特に課税ルールは日本と外国で異なるため、日本に関係する方、あるいは将来日本に関係する可能性のある方が外国信託を利用する場合、日本における法律上および税務上のリスクを事前に検討し、どのようにヘッジするかを慎重に検討することが極めて重要です。

このような信託は自分の自由意思で決めた法律行為です。自分の選択した法律行為である以上、そこから生じるリスクのヘッジも自己責任で行うしかない側面も大きいように思われます。

しかしながらグローバル化が広がり、国際結婚や希望して外国で就労する方も増えました。また外国で就労することが被用者として求められる環境にある方も多いと思われます。

そのように外国に居住・就労する者の義務として自由意思に基づかず関与した法律行為に基づき、ファミリーが想像もしなかったリスクに巻き込まれるケースがあります。そのリスクとは、外国の遺族年金に相続税が課税されるというリスクです。

本稿では、司法的な解決が十分でなく、立法的な対応が急務と考えられる深刻な問題として紹介します。

日本の遺族年金に関する税法上の規定と取扱い

遺族年金とは、被保険者が死亡した場合に、遺族の生活を保障するために支給される公的年金です。この遺族年金は、死亡した者が所有していた財産ではないので、相続財産にはなりませんが、生命保険や死亡保険金と同様にみなし相続財産となり相続税の対象とされることが相続税法には規定されています（相続税法3条1項6号）。

ただし、日本の遺族年金は、厚生年金保険法や国民年金保険法で相続税の課税対象外としています。所得税も同様です。

たとえば厚生年金保険法には41条2項に「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」とし相続税・所得税を含めた課税を禁止し、所得税法では、「遺族の受ける恩給及び年金（死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る）」でも非課税であることを明記しています（所得税法9条3項ロ）。国税庁も同様の考えです（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm）。

外国の遺族年金に関する税法上の規定と取扱い

外国の遺族年金もそれが死亡した者の勤務に基づいて支給される遺族年金であれば所得税の対象とならないことが明記されています（所得税法9条3項ロ、所得税法35条3項3号、所得税法施行令82条の2第2項1号、同令72条3項9号）。

一方、相続税については、非課税となる根拠規定がないため、「契約に基づかない定期金に関する権利」として、みなし相続財産として相続税の対象となるというのが文理上の解釈といえます。

年金は、定期的に給付されるものです。そこで相続税の課税対象となった場合の評価方法も問題となりますが、たとえば米国の遺族年金を例にとると、米国の遺族年金は解約や一時金の給付は通常ないことから、年金受給者の余命年数に応じて年間平均受給額に複利年金現価率を乗じた金額と通常考えられています（相続税法24条1項）。

つまり、複利年金現価率等は専門的なのですが、文理通り解釈すると、遺族は、年金として受給していないにもかかわらず、受給年数の余命年数に応じた年金分を（もちろん調整はされますが）相続したものとして、一括課税されるということです。

外国の遺族年金に相続税を課税することの問題点

たとえば40代後半で同年齢の妻・子2名を遺して亡くなられた夫がいるとしましょう。夫が米国の公的年金に加入しており、妻が遺族年金受給権を取得した場合、平均余命を80歳としても、30年以上の余命分の将来年金相当額（調整済み）に対応した相続税を夫の死亡から10か月以内に用意する必要があるということです。

米国の遺族年金の金額は一般的に日本の遺族年金より多いとされています。したがって、みなし相続財産とされる総額が数億となる可能性も少なくなく、実際に年金を取得していないにもかかわらず数千万円の相続税を準備しなければならなくなるということです。

遺族年金はあくまでも定期的に支払われるものですが、約30年分の年金の十分な担税力は遺族にあろうはずがありません。しかも年金は終身定期金ですから、平均余命分まで年金を受領できる保障はないということです。

日本で公的年金を非課税とした趣旨は、遺族年金が遺族の生活を保障することにあります。公的年金は、勤務を機に加入が義務付けられているもので、選択の余地はありません。しかも日本国政府は、社会保障協定を締結し、外国の公的保険の利用を促進する制度作りも行っています。以上を考慮すると、外国の遺族年金についても、日本の遺族年金同様相続税を非課税としないのは公平性の観点から問題だと考えられます。

新聞報道では、商社勤務で米国に12年間の駐在歴があり米国の社会保障局の公的年金に加入していた夫を亡くした配偶者が米国の遺族年金の受給権を取得したものの、日本の遺族年金同様に非課税であるものと考えられていたところ、突如税務署から700万円の相続税課税処分を受け、現在課税処分取消しを求め係争中であること、さらに同様の訴訟が他にも2件係争中であることが掲載されていました（2025年4月24日日本経済新聞朝刊）。

ただ、裁判で表面化している数は氷山の一角にすぎません。グローバル化の現在、このようなケースは加速的に増えていくように考えられます。

外国の公的年金に加入したことによる遺族年金への相続税課税を懸念から、国際結婚をした場合の遺族が外国人の夫の死亡後、日本への帰国を躊躇するといった事案も生じかねないように考えられます。そこで所得税と同様に明確な非課税規定を設ける等といった立法的な解決が急務な事案だと考えられます。

酒井 ひとみ

シティユーワ法律事務所