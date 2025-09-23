¥¢¥¤¥É¥ë1Ç¯À¸¡¢¿´Â¡¤Î¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¸ò´¹¼ê½Ñ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤Ø¡Ä¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹¡ÖÎ¢¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×
8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPinkySpice¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦À±Ì¾¤Ò¤Þ¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢¿´Â¡¤ËËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ò´¹¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¡¢SNS¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¸«¤ì¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÎ¢¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡ÄÀ¨¤¹¤®¤ë¡£¼ê½Ñ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸µµ¤¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÀ±Ì¾¤Ò¤Þ¤ê¤µ¤ó
¡ÖPinkySpice¡×¤Ï2018Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°(¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢ÊÑ²½¤Î¾ÝÄ§)¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹(»É·ã)¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¡½¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£Ê¿¶Ñ150cm¤ÈÄã¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯²ÎÀ¼¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£À±Ì¾¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Çº£Ç¯21Æü¡¢¡ÖÀ±Ì¾¤Ò¤Þ¤ê¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ±Ì¾¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙÅÅÃÓ¸ò´¹¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´ü·ò¿Ç¤Ë¤Æ¸½ºß¤ÎÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤ËÅÅÃÓ¸ò´¹¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤òÊó¹ð¡£³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Ï10·î13¡Á19Æü¤Ç¡¢Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´µÚ¤Ó°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤µÙ»ß´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
À±Ì¾¤µ¤ó¼«¿È¤âÈ¯É½¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤Ò¤Þ¤ê¤Î¿´Â¡¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅÅÃÓ¸ò´¹¼ê½Ñ¤Î°Ù¡¢10/13¡Á19¤Þ¤ÇÆþ±¡´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î´Ö¤À¤±¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤±¤É¡¢1½µ´Ö·Ð¤Ã¤¿¤é¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡ª¼ê½Ñ¤¬²¿»ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Æ±¤¸¾õ¶·¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤è¡×¡ÖÆ±¤¸¶¶ø¤Ç¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹ ¡£º£¸å¤Î³èÌö¤âÌ©¤«¤Ë±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Í°ìÇÜ¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÌµÍý¤»¤º¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ô¥ó¥¹¥Ñ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£