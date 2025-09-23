俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。新作映画の衣装合わせに参加したことを報告しました。大河ドラマ出演への意欲も明かしています。



【写真を見る】【 片岡凜 】 「最近大河ドラマに出たいと思ってたからか、夢で武士に斬られそうになり命乞いでマクドナルドを渡してた」 新作映画の衣装合わせも報告





片岡凜さんは、「来月から撮影する映画の衣装合わせの帰り」と近況を報告しました。投稿された写真では、駐車場と思われる場所で撮影されたオフショットを公開。カジュアルな装いながらも俳優らしい佇まいが印象的です。



また片岡さんは「最近大河ドラマに出たいと思ってたからか、夢で武士に斬られそうになり命乞いでマクドナルドを渡してた」と興味深いエピソードを披露。大河ドラマへの出演願望が垣間見える投稿内容となっています。







片岡さんは最後に「疲れてるのかな、頑張りますね」と投稿を締めくくり、多忙な日々を送りながらも前向きな姿勢を示しています。



この投稿に、「なかなかシュールな夢ですね」「凛ちゃん頑張ってくださいね」「面白すぎる サムライマックのセット渡したんですかね」「命乞いは大切です 撮影頑張ってください」「疲れとるね 大河かあ 着物姿は確かに観たいぞ」などの声が寄せられています。







片岡凜さんは、TBSテレビ日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」など、数々の連続ドラマに出演。2024年4月期の連続テレビ小説にも出演するなど、独特の存在感と演技力で注目を集めています。



【担当：芸能情報ステーション】