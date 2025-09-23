【前後編の後編/前編からの続き】

値上がりの大波は容赦がない。打つ手なくたたずんでいるだけでは、あっけなく飲み込まれてしまうだろう。ここで本格的に手をつけたいのが節約だが、一体、何をどうすればいいのか。芸能界きっての“やりくり名人”がおしげもなく披露する、節約の極意……。

＊＊＊

【写真を見る】「この真っ黒のペットボトルは何？」 松本明子が自作している節約グッズ

前編【「コメは1日に24合炊く」 ギャル曽根が明かす驚異の食費節約術 「パスタを切り干し大根で代用」「白菜と牛脂だけで“すき焼き風”に」】では、家族でコメを1日に24合消費するというタレントのギャル曽根、芸能界随一の節約家として知られる松本明子に食費節約の「裏ワザ」を伝授してもらったが、後編では光熱費の節約術について紹介する。

松本明子

ファイナンシャルプランナーで節約アドバイザーの丸山晴美氏によると、

「資源エネルギー庁のサイトによれば、夏場の家電製品における消費電力の割合は、エアコンが1位で約34％、次いで冷蔵庫が約18％、3番目が照明で約10％となっています」

エアコンの節電に効果的なのが、まずフィルターの掃除だ。丸山氏が続ける。

「月に1〜2回掃除をするだけで、掃除をしない場合に比べて年間で約990円も安くなります。特にペットを飼っているお宅は、毛が吸い込まれている可能性があるのでこまめに掃除した方がいいですね」

もちろん、設定温度も大切である。

「27度から28度に1度上げると、1日9時間使用した場合、ワンシーズンで約940円分の節電になる。エアコンの使用時間が長くなるほど、節約の効果は大きくなると思います」（同）

扇風機と併用

うーん、28度はちょっと暑いような……なんて声が聞こえそうだが、ご安心を。

「扇風機と併用すれば問題ありません。冷気は下方にたまる性質があるので、扇風機で撹拌（かくはん）すればいいのです。秋になれば扇風機だけで済みますし、実は冬にも使えます。温かい空気は上にたまる。扇風機を壁に向けて回すと、壁伝いに上った風が暖気を下ろして空気が撹拌され、循環するようになる。扇風機は通年使えるんですよ」（丸山氏）

その扇風機選びにもコツがあるという。

「扇風機にはACモーターとDCモーターの2種類があります。節電に効果的なのが直流を意味するDCのモーターで、少ないエネルギーで涼を感じられます。家電メーカーが算出した電気代の比較では、ワンシーズンで500円以上の差がついています」（同）

“強”から“中”にすると、年間1900円の節約に

家庭内での消費電力ナンバー2の冷蔵庫については、置き場所が重要だ。

「冷蔵庫は外側に放熱しています。ですから、壁とぴったりくっついていたり、上に物が置いてあると、放熱が妨げられて、余計なエネルギーがかかってしまう。壁から両サイドは2センチ、背後は10センチ程度離すと、年間で約1400円の節約になります」（丸山氏）

エアコン同様、設定温度のチェックも欠かせない。

「意外と“強”にしている方が多いかもしれませんが、“強”から“中”にすると、年間約1910円の節約になるんです」（丸山氏）

さて、松本はさまざまな節約アイテムを“手作り”しているという。

「空っぽの2リットルのペットボトルを、黒の油性マジックで塗りつぶすか、黒いテープでぐるぐる巻きにします。そのペットボトルに水道水を入れて日なたに置いておくと、2時間ぐらいでちょうどいいぬるま湯になりますね。夏にはシャワー代わりの行水に使えるし、冬場はお湯代わりにして、窓を拭いたり、車を洗ったりと、雑巾がけに使えます。天然の日光によるお湯作りですね。自宅の前には、常に謎めいた黒いペットボトルが並んでいるんですよ」（松本明子）

半身浴で年間1万円以上の節約も可能

黒塗りペットボトルを作る労力は惜しいという人にも、手軽なお湯の節約法はある。

「浴槽によって多少違いはありますが、一般的には200リットルで満杯になります。入浴の際、これを20リットル減らすだけで、水道代とガス代合わせて年間およそ4300円の節約ができるんです。50リットルも減らせば1万円以上になる。半身浴を楽しめる人にはおすすめです。また、給湯温度を42度から40度に下げると、ガス代が1年で2000円ほど浮きますよ」（丸山氏）

さらには、こんな便利なグッズも。

「水圧を高めて、少ない水量でも十分な使用感を得られる節水シャワーヘッドがあります。2500円前後で買えますが、4人家族の場合には年間に8610円の節約になるという試算があります。年内に元が取れるんです」（同）

ティーバッグ、ストッキングの再利用法

松本の節約術は、驚異的なほど多岐にわたる。とりわけお見事なのが、物の再利用だ。

「洗い物の際に、出がらしのティーバッグを使っています。ティーバッグを捨てる前に、油汚れのフライパンやお鍋、食器をひと拭いする。すると油汚れがきれいに取れて、スポンジがヌルヌルになりません。スポンジも長持ちするし、洗剤も少量で大丈夫だから、地球にもやさしいんです」（松本明子）

油汚れにはこちらも効果抜群なんだとか。

「ワンシーズンで使い切れなかった日焼け止めクリームは、ベタベタしたものが付着したとき、きれいにするのに役立ちます。油性マジックやペンキも落ちるんですよ」（同）

伝線などではけなくなったストッキングも有効活用する。

「ナイロンで静電気が発生するので、よくホコリが取れるんです。パソコンやテレビ、棚の掃除に重宝しています。掃除機が入らないような隙間などには、細長いものにストッキングをかぶせればオーケーです。私がわが家で発見したのは、旦那が高校時代に部活で使っていた竹刀。これにかぶせてベッドの下を拭うと、ホコリがわんさか取れました」（同）

掃除グッズはほかにも。

「お弁当を買ったときや新幹線でもらえるおしぼりが大好きでね。ためてます。電球やおトイレの床を拭いたりね。大掃除のときには、雑巾代わりに大活躍していますよ」（同）

ネットで

とはいえ、ここまで徹底するのは並みの人間には難しいかもしれない。

丸山氏は、常に“節約のネタ”の情報収集をすることが大切だと説く。

「ネットで『シュフー』や『トクバイ』といったサイトを検索してみると、特売情報がたくさん掲載されています。ここで安いものを見つけて、多めに買って冷凍しておくのがいいでしょう。私は『肉のハナマサ』が大好きなのですが、29日は肉の日で安くなります。ここでまとめて買っておくと、しばらく買い物に行かずに済むので、余計なものを買ってしまう機会自体が減るという意味でも節約につながるんです」

とした上で、

「物価高はまだまだ続くと思いますが、ちょっとした努力で節約は可能です。一つ一つは小さく見えても、積み重なると大きな成果が得られるでしょう」（同）

意外な節約術の数々。生活の知恵で、物価高騰時代を切り抜けたいものである。

前編【「コメは1日に24合炊く」 ギャル曽根が明かす驚異の食費節約術 「パスタを切り干し大根で代用」「白菜と牛脂だけで“すき焼き風”に」】では、家族でコメを1日に24合消費するというタレントのギャル曽根、芸能界随一の節約家として知られる松本明子に食費節約の「裏ワザ」を伝授してもらっている。

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載