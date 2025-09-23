【全2回（前編／後編）の前編】

値上がりの大波は容赦がない。打つ手なくたたずんでいるだけでは、あっけなく飲み込まれてしまうだろう。ここで本格的に手をつけたいのが節約だが、一体、何をどうすればいいのか。芸能界きっての“やりくり名人”がおしげもなく披露する、節約の極意……。

＊＊＊

【写真を見る】「この真っ黒のペットボトルは何？」 松本明子が自作している節約グッズ

買い物に行くたびに、レシートを見つめてため息をつく方も多いだろう。9月からは調理用の油や醤油、マヨネーズといった調味料など、のべ1400品目以上が値上げ。家計への向かい風は強まるばかりだ。

ファイナンシャルプランナーで節約アドバイザーの丸山晴美氏によれば、

「今年に入り、1回あたり平均15％ほど値上がりしています。11月までに値上がりするのは、およそ2万品目。特に加工食品や調味料、お菓子、お酒の値段が上がっています。原材料高が主な要因ですが、今年の傾向として、物流費と人件費、そして光熱費の負担も加わり、このコストの上乗せ分で、加工の度合いが高い品物の値段が上がっているのです」

どうにもやりきれない状況である。

生卵、納豆は冷凍

「スーパーでの買い物で、これまで3000円台で済んでいたのが、最近は5000円台になってしまいました。ぜいたく品を買っているとも思わないので、びっくりしてしまいますね」

そう語るのは、芸能界随一の“節約家”として知られるタレントの松本明子（59）だ。

「以前のようには嗜好品を買えなくなってしまいました。あめやアイスクリームもそうですし、缶ビールも家ではあまり飲まなくなりましたね。家族が好きな乳酸菌飲料やコーラも買えなくなりましたよ」

こう嘆く彼女が、常日頃から徹底的に心がけているのは、

「無駄なものは買わないこと。せっかく買ったのに結局食べなかった、傷むまで放置してしまった、腐らせてしまった、そういうのが無駄になっていると思ったんです。とにかく、食材は長く保存したいということで、冷凍できるものはなんでも冷凍しています」

多めに買った肉を小分けにして冷凍するなどは当たり前で、

「例えばトマトも冷凍しています。食べるときは大根みたいにすりおろすんです。すりおろしたトマトは素麺に乗せたり、冷製スープにしたりして食べていますね。実は生卵も冷凍できるんですよ。殻付きのまま冷凍します。冷凍すると卵焼きやスクランブルエッグのような調理はできませんが、私は煮卵にして食べますよ。卵も値上がりしていますので、安いときに買って冷凍しておく、ということですね」（同）

彼女の手にかかれば、こんな食品も冷凍庫行きだ。

「親友の飯島直子ちゃんが納豆好きで、たくさん送ってくれたことがあって。それで納豆も冷凍して常備しています。賞味期限より、10日から2週間ぐらいは日持ちしますよ」（同）

「朝は9合、夜は15号のお米を」

食材の高騰は、食いしん坊ほど重い負担になるもの。大食いで名をはせるタレントのギャル曽根（39）は、

「うちは5人家族で、お米は朝9合、夜は15合食べています」

というから驚愕（きょうがく）する。コメ不足の時節柄、とてもじゃないが、正攻法だけで間に合う量ではない。そこで曽根家が実践している裏ワザが、

「かさ増しのために、しらたきを使っています。お米2合に対して300グラムくらいです。しらたきは業務スーパーで1キロ400円程度で買えるんです。ごはんだけではなく、パスタのかさ増しにも使っています」（同）

切り干し大根をパスタ代わりに

かさ増し要員はまだあり、

「切り干し大根もお薦めです。保存がきくし、栄養価も高いし、1袋200円くらいと安い。炊き込みご飯に入れたり、ナポリタンのパスタの代わりに使ったりしています。乾物は値段の変動があまりなくて、とても便利ですよ」（ギャル曽根）

彼女の“代用テクニック”は一朝一夕で身に付けたものではない。

「昔からお肉の代わりにお豆腐や厚揚げを、お魚の代わりにちくわや魚肉ソーセージを使っていました。例えば、厚揚げを使った生姜焼きや酢豚とか。エビの代わりにちくわを使ったエビチリもよく作ります。厚揚げはたんぱく質も豊富だし、二つで100円以下と安い。豚バラだと同じ値段では買えませんからね」（同）

白菜と牛脂をタレで煮込むとすき焼きに

あまたある彼女の超絶技巧の中でも、頂点に立つと思われるのがこちらである。

「お肉を買ったときにタダでもらえる牛脂を、私は冷凍庫で保存しています。牛脂はもうなんにでも使えますよ。例えば、うどんに入れると、お肉を入れなくても肉うどんの味になってめちゃくちゃおいしいです。スープに入れれば、牛テールスープ風味になりますし、白菜と牛脂をすき焼きのタレで煮込めば、実際に肉と白菜のすき焼きを食べているような感じになります」（ギャル曽根）

代用テクニックは、食材のみならず調味料でも遺憾なく発揮されている。

「私のお薦めはカレーパウダーです。業務スーパーやスパイス屋さんで買っています。タンドリーチキンはもちろん、唐揚げにも使えるし、私はきんぴらにも入れています。煮物にも汁物にも入れます。カレーパウダーを使うときには、醤油は不要で、お塩だけでもおいしく仕上がります」（同）

調味料について、丸山氏はこう提案する。

「メーカーの自社ブランドの商品よりも1〜3割ほど安い、西友の〈みなさまのお墨付き〉やセブン＆アイの〈セブンプレミアム〉のようなプライベートブランドを試してみてはいかがでしょうか。これらのプライベートブランドが安いのは、自社で企画・開発・販売することでコストを削減しているからです。製造元を調べてみると、意外と老舗のメーカーさんだったりするので、クオリティーは心配無用です」

ゴーヤーカーテン

一方こんな“兼用”法もある。松本が10年以上にわたって実践しているのは、食材で“カーテン”を作ってしまう実にアクロバチックなもの。ずばり“ゴーヤーカーテン”である。

「最初にプランターポール3本とネットを用意すれば、もう毎年できます。私は毎年6月に1本278円の苗を3本買ってゴーヤーを育てています。苗を植えたら、とにかく朝と晩にお水をあげる。すると、1カ月半で4〜5メートルのつるが伸びます。直射日光が当たる窓の外で育てれば、日除けのすだれ代わりに。緑のカーテンですね」（松元明子）

実ったゴーヤーは松本家の食卓を彩ることに。

「ひと夏に60本のゴーヤーが収穫できます。好きな具材と一緒にゴーヤーチャンプルーを作ったり、ピクルスにしたりしています。ビタミンCが取れて、健康的に過ごせますよ」（同）

“カーテン”の性能はというと、

「おかげで、エアコンの温度を27.5度に設定しても快適に過ごせますね」（同）

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載