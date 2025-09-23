

今回はスペインでのオトナ留学についての〈記事〉の番外編。テーマは旅のもう一つの楽しみ、バル巡りです。写真はメソン・デル・チャンピニョンのマッシュルームの鉄板焼き。絶品でした（筆者撮影）

【写真を見る】勇気を振り絞ってスペインのバルで“1人飲み”をしてきました！「ビールと絶品コロッケ」はこんな感じ

筆者はふだん留学の専門家として仕事をしているのですが、実は学生時代から食べ歩きが大好き。特に出張先で地元の名物料理と軽くお酒を嗜むのが習慣です。

今まで個人で振り返る以上の発信はあまりしてこなかったのですが、今回はスペインでの食べ歩きについてゆるーくご紹介していきたいと思います。

それでは早速、情熱の国・スペインの首都マドリードと古都トレドで、計5軒のバルを巡っていきます。

灼熱の日本→マドリードへ！早速、老舗バルに繰り出す

灼熱の日本から飛び立って8月下旬の夕方17時ごろにマドリードに到着。まだ長時間のフライトの疲れと時差に慣れていない中、街の空気を感じるために着替えて出発。気温は30度以上あるものの湿度は高くなく、日本よりだんぜん過ごしやすい気候です。

マドリードの移動は地下鉄がとっても便利。12路線ありますが、乗り換えもわかりやすく表示されています。

今回のマドリードでの滞在は数日間なので、10回分の乗車ができるトランスポートカードを駅の券売機で購入して、JRのSuicaのように改札でタッチして旧市街の「Sol」駅まで移動します。

Sol駅から徒歩5分ちょっとで、ハプスブルク家時代の中心地「マヨール広場」に到着。フェリペ2世の16世紀末に想いを巡らせながらマドリードに来た実感が湧いてきます。

ちょうどこの周辺に老舗バルが集中しているので、ここを起点にマドリードのバル巡りをちょっとドキドキしながら始めていきたいと思います。



マヨール広場（筆者撮影）

勇気を出し、バル3軒で“サク飲み”してみる

現地は夜21時近くまで明るく、活動時間が自然と長くなるのも納得です。

今回は短時間ながらサクッとバル3軒をはしごしました。

1. メソン・デル・チャンピニョン

マヨール広場すぐ近くにある人気店。名物は入り口の看板にも描かれているマッシュルームの鉄板焼き。

入り口から中を恐る恐るのぞくと、カウンターの周辺は地元の人やヨーロッパ系の観光客でごった返しています。日本人1人で入るのは若干の勇気がいるところですが、思い切って入ってみると店員が気さくに声をかけてくれて奥のテーブル席へ。早速、白ワインとマッシュルームをオーダー。

名物のマッシュルームはたっぷりのガーリックオイルとパセリが香る一皿。2本の爪楊枝を使って一口でいただきます。冷えた白ワインとの相性が最高。合わせて€13程度でした。



メソン・デル・チャンピニョン外観（筆者撮影）

2. ボデーガス・リクラ

2軒目は1867年創業の老舗バル。いわゆる“入りにくい居酒屋”ですが、外観からして魅力的。常連客ぽいグループで満席の中、勇気を出して店内へ。

若干のアウェイな空気を感じつつも、カウンターに着席してビールと名物のモツ煮込み（小サイズ）とイワシの酢漬けをオーダー。店主が「おっ、あんた分かっているね」という表情を見せてくれました。事前に調べておいてよかったと内心ホッとしながら、ビールとともにモツ煮込みを楽しみます。

合計€17。観光客向けではないマドリードの日常が垣間見える一軒。リピート確実。



ボデーガス・リクラのモツ煮込み（筆者撮影）

3. Taberna 4 Tapas

3軒目はアットホームでモダンな内装のバル。女性のスタッフばかりでここは入りやすい雰囲気です。揚げたてのコロッケ（€6）と、味がしっかりめのサングリア（€3.8）で軽く一杯。肉肉しいコロッケは絶品。

メニューはどれも丁寧に作られていて、地元の人にも観光客にも人気の理由がわかった気がします。

「世界遺産の街」でビールと絶品コロッケをいただく

マドリードから高速鉄道にのって約30分。スペインを代表する画家エル・グレコが愛した世界遺産の街「トレド」にやってきました。

タホ川に囲まれたこの街は16世紀の面影をそのまま残しています。今回はマドリードで午前中に仕事を終えて、明日はバルセロナへの移動があるため、半日での弾丸での訪問です。

石畳の路地、堂々たる城壁、荘厳なカテドラル。わずか数時間でも歴史にどっぷり浸かる体験ができました。

もちろん美味しそうなお店も探しながら。

1. ABADIA

トレドの街並みは、石畳の路地が入り組んでいてまるで映画のセットの中にいるかのような落ち着いた雰囲気。トレド大聖堂から徒歩で8分くらい散歩していると雰囲気のよさそうなバルが。

暑さをしのぐ目的もあって入ると広めの綺麗な店内で、ラガービールとオックステールのコロッケをオーダー。立地を考えるとリーズナブル（合計€7）で雰囲気もよし。コロッケがとにかく絶品！でした。



ABADIAのオックステールのコロッケ（筆者撮影）

陽気な店員おすすめ「豚肉のトマト煮込み」に舌鼓

2. EL FORO DE Toledo

帰りのトレド駅までのバスを待つ間、バス停の近くにある1806年創業の老舗レストランで夕食を。ここは広めのオープンテラスが楽しい。

スタッフがとにかく陽気で、全てのお客さんに気さくに話しかけたり、写真撮影を頼んだら頼んでもいないのに勝手にセルフィーしたりと、1人でもスペインらしい楽しい食事ができます。

ここではスタッフおすすめのトレドスタイルの豚肉のトマト煮込み（€22.8）、ビール（€7.15）、フライドポテト（€7.35）、パン（€1.9）とちょっとお値段高めですが、料理とビールの相性が抜群。



EL FORO DE Toledoの陽気なスタッフと料理（筆者撮影）

自分だけの一皿との出会い

時間を巻き戻すようなトレドでの食べ歩きは、歴史や文化を五感で味わう体験でした。

どこかハードルが高く見えるバル文化ですが、思い切って飛び込んでみるとそこには想像以上の発見がありました。これからスペインを旅される方にも、自分だけの一皿との出会いを楽しんでいただけたらと思います。

スペインでの食べ歩きは、後日公開予定のバルセロナ編へと続きます。

【もっと読む】50代の筆者がマドリード＆バルセロナで｢オトナ留学｣を体験した結果。社会人に人気の2大語学学校で"学び直す"贅沢な時間を徹底ルポ！ では、留学ソムリエ代表取締役の大川彰一氏が、スペイン2大都市での「オトナ留学」のリアルについて詳細に解説している。

（大川 彰一 ： 留学ソムリエ 代表取締役）