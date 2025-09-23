Photo: Haruki Matsumoto

暑い夏、寒い冬。寝室の温度コントロールはみなさん快適にできていますか？ 暑がりな筆者は寝苦しいとついエアコンを強めてしまいますが、冷えすぎや乾燥で寝起きがダルいこともしばしば……。

そんな悩みに対して生まれたのが、温水/冷水を循環させてベッド自体を快適な温度にできる「温冷水マット」。20度〜45℃まで調節できるので夏も冬も快適なんだそう。

筆者が実際の製品をお借りして試したレポートになっているので、寝室の温度調整に悩んでいる人は参考にしてみてください。

夏は冷水・冬は温水で快適な睡眠環境をサポートする「温冷水マット」 99,330円 【超々早割 30％OFF】 machi-yaでチェック

年中使える温冷マット

Photo: Haruki Matsumoto

さっそくこちらが「温冷水マット」の要となる本体。内部には小型冷蔵庫やヒーターに使われるペルチェ素子を3個搭載し、循環する水を温めたり冷やしたりする装置です。

操作部分は空気清浄機に似た感じ。ボタンのアイコンなども含めて、特に難しい点はありません。

Photo: Haruki Matsumoto

実際にベッドに敷くマットがこちら。PVCファブリック素材で格子状に見える部分が水を通すパイプラインになっています。

Photo: Haruki Matsumoto

本体と接続して注水すれば準備完了。初回のみ1時間ほど試運転の必要がありましたが、以降はボタン1つでサッと使えます。

じんわり、でも直接冷えて気持ちいい

Photo: Haruki Matsumoto

温度調節は下限が22度、上限が45度まで。今回は猛暑でしたので最低の22度で試してみました。

Photo: Haruki Matsumoto

寝室の気温などでも左右されますが、12〜13分ほどで冷たさを実感。接触冷感マットの最初に触ったようなひんやり感が持続するので気持ちいいですね。

クーラーで直接風が当たって寒いというような感覚もないので、エアコンをつけるか迷う温度であれば「温冷水マット」だけでも十分かも？

Photo: Haruki Matsumoto

最大温度の45度でも試したところ、10分もすれば十分に暖かい状態に。温感の方が効果を実感しやすかったです。

Photo: Haruki Matsumoto

寝心地や汗などでの汚れが気になる場合は、体感温度は控えめになりますがタオルケットや敷きパッドを挟みましょう。

収納性は意外とコンパクト

Photo: Haruki Matsumoto

本体はどうにもなりませんがマット部分（シングルサイズ）は折りたためばけっこうコンパクトになります。使わないタイミングは水抜きして保管すればOK。

Photo: Haruki Matsumoto

循環する水は定期的に水抜きと注水が必要な点にはご注意を。3ヶ月以上放置すると劣化の原因になるそうなので、月1回ぐらいは交換するのが良さそうですね。

価格は先行セールで30％OFFの99,330円（税・送料込）から。ちょっとお高めには感じますが、人生の3分の1を費やす睡眠環境への投資としていかがでしょうか？ 詳しくは下のリンクからどうぞ。

夏は冷水・冬は温水で快適な睡眠環境をサポートする「温冷水マット」 99,330円 【超々早割 30％OFF】 machi-yaでチェック

Source: machi-ya

本記事制作にあたりflukeforestより製品貸与を受けています。