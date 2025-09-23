この記事は2024年12月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ノートパソコンよりコンパクトなサイズで、スマホより画面が大きいタブレットは、外出時に持ち歩いて作業するのにピッタリのアイテムですよね。

しかし、タブレットケースは数あれど、タブレットをスマートに持ち歩くのに適したポーチってなかなか無いなぁ〜と思って検索してみたところ、イメージ通りのポーチを見つけました。

iFace Coverletti タブレット/PCポーチ (Lサイズ/ブラック)【アイフェイス タブレットケース iPadケース 12.9inch まで iPad Pro タブレット ノートPC 大容量収納 ペンホルダー付き 】 5,720円 Amazonで購入する PR PR 5,720円 楽天で購入する PR PR

タブレット周りの小物やノート、筆記用具などもスッキリ収納できるタブレットポーチ

Hamee（ハミィ）の「iFace Coverletti タブレットポーチ」は、タブレットの持ち運びに便利なポーチで、タブレット周りの小物やノート、筆記用具などもスッキリ収納できる機能的なアイテムです。

サイズはS・M・Lの3サイズから用途によって選べ、Lサイズは12.9inch iPad Proなど、約縦30.2×横22.7×厚さ2.0cmまでのタブレットとノート型PCが収納可能。生地の内側にクッションが入っているので、タブレットやPCを傷から守ってくれます。

ポーチの内側には、タブレットやPCが入る大きなポケットが2カ所と、ケーブルや充電器、文房具などの小物収納に便利な小分けポケットが2カ所あり、Apple Pencilやボールペンを収納できるペンホルダーも付属しています。

ポーチ外側にはマチが付いているので、たくさん収納しても型崩れしにくいデザイン。空の状態だと厚さ約2cmとコンパクトなので、バッグインバッグにも使えるのも嬉しいポイントです。

「iFace Coverletti タブレットポーチ」は、ポーチ外側にDカンを付属しており、別売りの「Hang andショルダーストラップ」を装着すれば、ショルダーバッグに変身します。

普段からタブレットやノートPCを持ち歩く機会が多い方にはもちろんオススメですが、トラベルポーチや小物の仕分けポーチとして日常使いもOKなので、さまざまなシーンで活躍すること間違いナシのアイテムですよ。

iFace Coverletti タブレット/PCポーチ (Lサイズ/ブラック)【アイフェイス タブレットケース iPadケース 12.9inch まで iPad Pro タブレット ノートPC 大容量収納 ペンホルダー付き 】 5,720円 Amazonで購入する PR PR 5,720円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp