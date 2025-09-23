ÀéÄ»Âç¸ç¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÇÊ¬¤«¤ë¡©Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤ÎÆÃÄ§¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡ÄÇä¤ì¤¿»Ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÇÇä¤ì¤¿»Ò¡¢¤¢¤ó¤Þ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±²þ³×°Æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥²¥¹¥È¤ÎA¥Þ¥Ã¥½¡¦²ÃÇ¼¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î·Ý¿Í¡¢2¼¡²ñ¤Î»²²Ã¶Ø»ß¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¡Ö1¼¡²ñ¤Ç¤¿¤®¤Ã¤Æ2¼¡²ñ¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢ÂçÂÎ1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂç¸ç¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÇÇä¤ì¤¿»Ò¡¢¤¢¤ó¤Þ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡²ÃÇ¼¤¬¡Ö¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤´¤¤²û¤¤¤Æ¤ë¤±¤É²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¡Ê¸åÇÚ¡Ë¤È¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÂç¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¢¤Î»Ò¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤»Ò¤Ç¡¢²ñÏÃ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤·Ã¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ë¤±¤É¡£¤ï¤·¤ÎÁ°¤Ç1²ó¤â¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¸À¤¦¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¥Ü¥±¤¿¤³¤È¤â¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£