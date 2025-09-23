CNN

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２２日、解熱鎮痛剤の有効成分アセトアミノフェンの妊娠中の使用が「自閉症リスクの大幅な増大に関係している可能性」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から医師に通知すると発表した。

トランプ氏は、発熱などの症状があって「どうしても耐えられない」といった「医学的に必要な場合を除き、妊娠中のタイレノールの使用は控えることを強く勧告する」と述べた。タイレノールはアセトアミノフェンを成分とする解熱鎮痛剤。

専門家によると、自閉症は複数の要因によって引き起こされる。妊娠中のタイレノール使用と自閉症の関係に関する科学的な結論は出ていない。

アセトアミノフェンは、妊婦にとって唯一安全な市販の解熱鎮痛剤とみなされてきた。それ以外のイブプロフェンやアスピリンといった一般的な鎮痛剤を妊婦が服用すると、深刻な合併症のリスクが高まる可能性がある。発熱を治療しなければ、胎児と妊婦の両方に危険が及ぶ可能性もある。

ロバート・ケネディ・ジュニア保健福祉省長官らと並んで大統領執務室で演説したトランプ大統領は、子どもの予防接種の廃止や、現在は新生児を対象としているＢ型肝炎ワクチンの接種を１２歳まで延期することにも言及した。Ｂ型肝炎は現在の公衆衛生戦略が奏功してほぼ根絶に近づいている。

トランプ大統領は「赤ちゃんの体に入る液体の量やさまざま物質の量が多すぎる」と発言した。ただ、それを裏付ける根拠は示さなかった。

ワクチン接種が自閉症に関係していないことは、さまざまな研究で示されている。

トランプ大統領は、自閉症の問題を「米国政治の最前線」に押し上げる役割を果たしたとしてケネディ長官に謝意を表した。長年の反ワクチン活動家として知られるケネディ氏は、ワクチンが自閉症を引き起こすという説を広めている。

トランプ氏は「これについては多くの研究者よりも我々の方がはるかに理解している」と強調した。

ＦＤＡが医師に送付している通知には、タイレノールと自閉症の「因果関係は証明されていない」と記載されている。

ケネディ氏によると、保健福祉省は家族に情報を提供し、国民の健康を守るための公共サービスキャンペーンを展開する。妊娠中のアセトアミノフェン使用については「医師が最善の判断を下すことを奨励する」とした。

タイレノールを製造する米ケンビューは２２日に発表した声明の中で、アセトアミノフェンを「妊婦が妊娠期間を通じ、必要に応じて選択できる最も安全な鎮痛剤」と位置付け、「これがなければ女性は、発熱など母と子の両方に害が及びかねない症状に耐えるか、さらにリスクが大きい代替薬を使用するかという危険な選択を迫られる」とした。