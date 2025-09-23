【ZARAのレザー】がかなりオシャレ！ 大人の洗練見え♡「バッグ & シューズ」

大人コーデの洗練度を高めるのに、改めて見直したいのがバッグやシューズ。つい小物選びは後回しにしがち……という人も、まずは【ZARA（ザラ）】が展開している高見えレザーアイテムでシャレ感UPを狙ってみては？ クラス感のあるレザー素材をベースに、色やデザインにスパイスを加えたバッグやシューズは、一点投入でオシャレ気分が刺激されそうです。

華やかなイエローを品よく持てるショルダーバッグ

【ZARA】「レザー スエード ショルダーバッグ」\8,590（税込）

マスタードイエローの華やかな色合いを、スエードの質感でやわらかな雰囲気に仕上げたショルダーバッグ。丸みを帯びた横長の台形フォルムがスタイリッシュで、一点投入でコーデを都会的に見せてくれそう。ファスナー仕様の開口部の内側は3つのコンパートメントに分かれているのもポイント。ポーチ感覚で小物整理を手助けします。

絶妙な色合いが存在感を発揮するバケットバッグ

【ZARA】「ハンドルディテール入り マキシ スプリットスエード仕上げ バケットバッグ」\17,990（税込）

なめらかなスエード仕上げのレザーがクラス感を醸し出すバケットバッグ。サッと肩掛けしてサマになるワンハンドルのミニマルなデザインは、大人コーデの洗練度を高めるのにうってつけ。「サンド/ブラウン」と「オレンジ」の2色が展開されており、どちらを選んでも落ち着きを感じさせる絶妙な色合いで、エレガントにきまりそう。

メタリックなバレエシューズをアクセサリー感覚で

【ZARA】「メタリックレザー バレリーナシューズ」\8,990（税込）

アッパーに牛革を100%使用したバレリーナシューズは、大人コーデの足元にアクセサリー感覚で添えるのにぴったり。凹凸のある質感に仕上げられていることで光が乱反射し、メタリックなシルバーカラーのギラつきが抑えられているのがポイントです。ヒールがないカジュアルなフラットシューズだからこそ、思い切り華やかに振り切るのもアリかも。

大人の色気を醸し出すスリングバックシューズ

【ZARA】「リアルレザーキトゥンヒールシューズ」\8,990（税込）

パンプスよりもかしこまって見えにくい、かかとが開いたスリングバックシューズ。シャープなポインテッドトゥや深みのあるブラウンのレザー素材など、あえて装飾感が控えめなディテールが大人の色気を醸し出してくれそうです。華奢なストラップも相まって足元に抜け感を演出しやすく、ラフな雰囲気のデニムボトムスに合わせるのも素敵。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：かんだちほ