あの「ロッキン」衣装で際立つ脚線美「あのちゃんにしか着こなせない」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/23】歌手のあのが22日、自身のInstagramを更新。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」での白いフリンジ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「あのちゃんにしか着こなせない」脚線美際立つ衣装姿
あのは「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 誠に有難う御座いました」と感謝。白いフリンジがあしらわれた衣装で美しい脚を披露した。「新曲KILLLOVE初めてライブでやったョ 今年のロッキンも本当にタノシカッタ」と新曲の初ライブパフォーマンスについても報告している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「脚長すぎ」「天使」「お疲れ様でした」「美しい」「あのちゃんにしか着こなせない！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あのちゃんにしか着こなせない」脚線美際立つ衣装姿
◆あの「ロッキン」での美しい脚線美披露
あのは「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 誠に有難う御座いました」と感謝。白いフリンジがあしらわれた衣装で美しい脚を披露した。「新曲KILLLOVE初めてライブでやったョ 今年のロッキンも本当にタノシカッタ」と新曲の初ライブパフォーマンスについても報告している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「脚長すぎ」「天使」「お疲れ様でした」「美しい」「あのちゃんにしか着こなせない！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】