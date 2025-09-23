以前は「縁起が悪い」と避けられていたことだが、終活の一環として、自身の理想とする写真を早いうちに撮っておくというのが今のトレンド。“生前撮”が人気のスタジオを実際に体験してみると、撮る場所によってその仕上がりは大違い！

【協力してくれたのは】

大野栄子さん（80代）

「仲よしの友人が生前に遺影の撮影をされていたんです。カメラマンの方にキレイに撮ってもらった写真がステキだったので、私も撮ってもらえたらうれしいな、と思っていました」

【スタジオアップ新宿三丁目店】

東京都新宿区新宿3-3-2 京王新宿三丁目第二ビル4階

料金：ヘアメイクあり21,000円、ヘアメイクなし14,300円

所要時間：ヘアメイク＆撮影60分、写真仕上がりは3週間〜1カ月

「楽しくなってもらう雰囲気づくりを大切にしています」と語る店長。ヘアメークや撮影中も緊張をほぐすようにコミュニケーションを取ったり、お客さんの好きな音楽をかけたりしながら、その人の魅力を最大限に引き出してくれる。

「若い方がヘアメークをしてくださったので若々しい仕上がりになりました。撮影も楽しい雰囲気であっという間でした」

【画像加工サービス Motto（モット）】

料金：メールによるデータ納品1,980円（服の着せ替え、印刷代などは別途相談）

所要時間：12時間以内（急ぎ対応も可）

作業経験10年以上の熟練したプロの手作業で、過剰な加工は行わず、いつまでも見ていたくなるような自然な表情に。「実際に足を運ぶのはちょっと面倒」と感じている人や、ご両親へのプレゼントとしても最適。

「家族が撮った普通のスナップ写真なのですが、とてもキレイになっていますね。手軽さがいいと思います」

【スタジオインディ新宿店】

東京都新宿区新宿3-22-11 新宿RSビル6階

料金：メイク付き24,980円 メイクなし14,980円

所要時間：ヘアメイク＆撮影75分（最短その場で納品）

全国14カ所にスタジオを構え、在籍するカメラマンとヘアメークは何と総勢100名以上。清潔感があり、明るい店内では、優しく技術のあるスタッフが対応してくれる。写真の仕上がりをその場で確認できるのも魅力。

「スタッフの方がとても優しく、カメラマンさんは『女優さんのようですね』なんて褒めてくださったりしました（笑）」

【伊勢丹写真室 伊勢丹会館店】

東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館8階

料金：基本プラン20,900円

所要時間：写真セレクト＆撮影60分（写真仕上がりは1カ月）

手を添えるテーブルも品のいいアンティークで80年以上の歴史を感じさせるまさに“写真館”というスタジオ。「ライティング、ポーズ、修整に力をいれております」と言うとおり、撮影時のポージングのアドバイスも秀逸。

「老舗の風格と雰囲気があってのんびりと撮影できました。仕上がりはとても品がよくてまるで別人のようでした」