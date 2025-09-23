

ことでんの黄色い電車がペットボトルに！ 鉄道ファンのコレクションにも

高松琴平電気鉄道（ことでん）の1080系をモデルにしたペットボトル飲料水が販売されています。

人気の黄色い電車を書き起こしたボトルラベルには、ことでんの公式キャラクター「ことちゃんファミリー」が乗車しています。

一見、電車のミニ模型に見えますが…ふたを外すとペットボトルになっています。

水を飲んだ後もインテリアとして部屋に飾ることができ、オレンジジュースを入れると、1080系が夕日を背に走っているように楽しめます。

商品の企画・開発をしたのは、善通寺市の紙袋取っ手メーカー・松浦産業です。

高松空港のお土産ショップや「道の駅 滝宮」などで1本555円で販売していましたが、9月からはオンラインショップも始めました。松浦産業のホームページから、3本セットまたは12本セットで購入できます。

松浦産業は「旅のお土産や鉄道ファンのコレクションにもピッタリ、香川に足を運んでもらうきっかけにしてほしい」としています。

ことでんは「都市部から香川へ渡り、第二の人生として地域の皆様の足となり走り続けている車両を、この商品をきっかけに知ってほしい」としています。