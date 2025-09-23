山本美月、“子連れ万博”で疲労困ぱいも「こんな格好ですら圧倒的美人」「疲れてるのに女優感」話題に
女優の山本美月が22日、自身のインスタグラムを更新。2歳の子どもと「EXPO 2025 大阪・関西万博」を訪れた際の親子ショットを公開した。
【写真】山本美月、“子ミャクミャク”抱っこで疲労の表情も「圧倒的美人、、、」
今月7日にも、子どもと万博を楽しむ様子をインスタグラムで公開して話題になっていた山本。この日の投稿では、「大屋根リング」の下のペンチと思われるエリアで他の客たちと隣り合わせで座っている自身の姿を公開した。腕には公式マスコットのミャクミャクカラーで姿を隠された子どもが抱かれている。
「先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた。抱いているミャクミャクは、子です」とした山本。コメント欄では「こんな状況、格好ですら圧倒的美人、、、」「ママやってる美月さま、、、最高に素敵です ご苦労様です」「先週私もそこで同じ角度になってました笑」「普段のバリッとしたファッション系の撮影では見ない表情」「疲れてるのに女優感ただよってて美しすぎる」などと反響が集まった。
山本は2020年8月に俳優の瀬戸康史と結婚し、2023年に第1子を出産している。
引用：「山本美月」インスタグラム（＠mizuki_yamamoto_official）
【写真】山本美月、“子ミャクミャク”抱っこで疲労の表情も「圧倒的美人、、、」
今月7日にも、子どもと万博を楽しむ様子をインスタグラムで公開して話題になっていた山本。この日の投稿では、「大屋根リング」の下のペンチと思われるエリアで他の客たちと隣り合わせで座っている自身の姿を公開した。腕には公式マスコットのミャクミャクカラーで姿を隠された子どもが抱かれている。
山本は2020年8月に俳優の瀬戸康史と結婚し、2023年に第1子を出産している。
引用：「山本美月」インスタグラム（＠mizuki_yamamoto_official）