ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 第5回世界生物圏保存地域ネットワーク会合、中国・杭州市で開幕 第5回世界生物圏保存地域ネットワーク会合、中国・杭州市で開幕 第5回世界生物圏保存地域ネットワーク会合、中国・杭州市で開幕 2025年9月23日 10時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、第５回世界生物圏保存地域ネットワーク会合のフォーラムで発言する中国科学院生態環境研究センターの欧陽志雲（おうよう・しうん）研究員。（杭州＝新華社記者／黄宗治） 【新華社杭州9月23日】中国浙江省杭州市で22日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の第5回世界生物圏保存地域ネットワーク会合（WCBR）が開幕した。中国科学院と浙江省人民政府が運営を担当し、会期は26日まで。 ２２日、第５回世界生物圏保存地域ネットワーク会合で設けられた児童画国際巡回展を見学する代表ら。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２２日、第５回世界生物圏保存地域ネットワーク会合のフォーラム活動に出席した代表ら。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２２日、第５回世界生物圏保存地域ネットワーク会合の分科会で交流する代表ら。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２２日、第５回世界生物圏保存地域ネットワーク会合会場の外観。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２２日、第５回世界生物圏保存地域ネットワーク会合の展示エリアで交流する代表ら。（杭州＝新華社記者／黄宗治） リンクをコピーする みんなの感想は？