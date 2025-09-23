新谷姫加、衝撃の“美尻”カット
俳優の新谷姫加が、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】『週プレ』16号で美くびれを大胆に披露した新谷姫加
新谷は、1998年5月30日生まれ、青森県出身。“あざとさの天才”といわれる人懐っこさと、美ボディを武器にグラビア誌の表紙を多数飾るなど人気を集めながら、ドラマや舞台などでも活躍。舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』や『リコリス・リコイルLife won't wait.』など、話題作に多数出演している。
今回は黒ビキニをはじめ、さまざまな衣装でT163・B83・W62・H88センチのスレンダーボディを大胆に披露。なかでも美尻を強調したカットに注目だ。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、このほか、白濱美兎、高野真央（※高＝はしごだか）、藤乃あおい、杉本萌、白川のぞみが登場する。
