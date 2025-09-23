大衆・立ち食いそば屋には色々な種類がある。筆者が書いた『ちょっとそばでも』（廣済堂出版、2013）では以下の様に12種類に分類している。

【画像】お店を切り盛りする女性スタッフの入船さん

■鉄道系 JR 各線、私鉄各線など。関東、北海道、長野、大阪などに多い。

■門前系 神社お寺などの周辺。

■街道系 ドライブインなども含め、独自の発展。江戸時代までは発展していた。現在は府中・川崎街道や中山道、厚木街道（国道246号）などに点在する。

■工場地帯系 工場などの至近の地域でひっそりと営業する。独自の味。鶴見、川崎など。

■娯楽系 パチンコ屋、集合施設などに併設している。

■ギャンブル系 競馬場、競艇場、競輪場、場外馬券売場など。

■建築工事系 大型建設工事とともに現れ短期で消えるはかない系。

■波止場ターミナル系 横浜大桟橋、金谷など。かつては沢山あった。羽田空港も。

■公的機関系 市役所や役所の食堂に存在するタイプ。学食なども含まれる。市場なども含められる。

■公園系 東京町田の薬師池公園、葛飾区の水元公園近くなど。

■頂上系 山の頂上の茶屋など。高尾山、丹沢大山など。

■街中系 駅から職場の間に点在する。東京近郊で特に多い。

鉄道系は駅そばとしてポピュラーだし、街中系は名代富士そばなどの駅前チェーンや個人店など店舗数も多い。

旗の台の「名代江戸一」に訪問

さて今回は、この分類の中でも、とても珍しい建築工事の立ち食いそば屋・食堂を運営するプロが始めた立ち食いそば屋を紹介する。一般世間に漏れ伝わってこない話を聞くことができて有意義な取材となった。まずは実食レポートから始めよう。

店は東急旗の台駅から歩いて1分程のところにある「名代江戸一」である。場所は池上線の昭和医科大学へ行く東口改札を出て道なりに進み、イオンタウン旗の台先を右折し少し進んだ左側。たしか、2010 年頃よく行っていた「でら打ち」という名古屋うどんの店があったところだ。



「名代江戸一」は旗の台の路地裏でひっそり営業している

「名代江戸一」は2025年8月18日に開業したまだ出来立てのほやほや。店内はほぼ居抜きだというがシックで落ち着いた雰囲気である。

速さが勝負の現場飯作りはお手のもの

運営する会社は株式会社エコシステムズ・ジャパン。建築全般の集合住宅建設、リノベーション・耐震工事、基礎土木工事、店舗開発など多岐にわたって行っている会社で、その経歴の中で建築現場や公共施設内などの飲食店の経営にも参画していった経緯を持つ。建築工事現場の食堂などの経営に30年以上携わってきたプロの集団だ。

そのノウハウを提供された、元スタッフの入船理江さんが「名代江戸一」を始めたという。入船さんは会社のスタッフとして、工事現場の食堂でガンガンそば・うどんなどを作ってきた調理のプロ。速さが勝負の現場飯作りはお手のものというわけである。

今まで裏方としての工事現場の立ち食い食堂などを経営してきたわけだが、今回は一般客を相手にした表の世界でのデビューとなるわけで、「培ったノウハウを披露する場という側面もある」と入船さんはいう。

つゆは2種類、「かつ丼セット」が800円

九州や大阪で立ち食いそばの食堂を運営していた経験から、開業するにあたり、つゆは、九州・関西系の白（主にうどん用）と関東系の黒（主にそば用）の2種類を用意したという。天ぷらはできるだけ揚げたてを提供するように、注文後になるべく揚げるようにしている。というわけで揚げ置きの天ぷらはいつも少ない。

人気メニューは、「牛肉そば・うどん」（700円）、「五目イカかき揚そば・うどん」（600円）、「麺類+かつ丼セット」（800円）、「天玉そば・うどん」（650円）など。

サイドメニューでは「おにぎり（鮭、昆布、おかか）」（160円）、「牛丼」（600円）、「かつ丼」（600円）が人気だという。

「天玉そば」は関東系のつゆ

そこで、まず関東系のつゆの「天玉そば」注文した。手際よくかき揚げを揚げていき、麺を茹でて3分ほどで完成した。かき揚げは揚げたて、玉子はアツアツのつゆで白身が雲になっている。わかめも添えてある。まずつゆをひとくち。鰹節や鯖節などの出汁がしっかり伝わってくる。

やや甘めの関東タイプだ。そばは大手製麺所の冷凍麺を使用しているのでコシもしっかり。かき揚げはかりっと揚げられている。

「牛肉ごぼう天うどん」は九州・関西系のつゆ

すぐ食べ終わってしまい、何か追加しようと考えていたら、いまごぼう天の試作ができるというので、九州・関西系つゆの「牛肉ごぼう天うどん」を注文してみた。今度は別の寸胴にあるつゆを使っている。

ごぼうを揚げ始める。牛肉は牛丼のアタマを使っている。こちらも3分程度で完成だ。まずつゆを飲んでみる。昆布だしがしっかり利いた奥行きのあるつゆである。これに太く揚げられたごぼう天としっかり炊いた牛肉の組み合わせは鉄板である。

なお、そばで九州・関西系のつゆ、うどんで関東系のつゆも注文できるそうだ。

冷しメニューも充実している

後日再訪した時、「冷し牛肉そば」、「冷し春菊天そば」を注文してみた。冷しで食べるつゆはキリっと返しが利いて味がよい。そばはコシもしっかりでひえひえである。

牛肉はしっとりとした食感で食べやすい。春菊天はカリっと揚げられている。

冷しメニューは温かいそばの値段と同じである。

建築現場の立ち食いそば屋について聞いてみた

さて、一般の人がほとんど知らない建築現場の立ち食いそば屋・食堂などについて、その道のプロの入船さんに聞いてみたのだがこれがなかなか面白い。

一般に、大都市の巨大ビル、首都圏や全国の郊外の商業施設、倉庫、大型・高層マンションなどの現場では、通常工期が2〜3年程度はかかるという。その間、建築現場の職人たちはわざわざ遠くに食事や休憩に行くわけにもいかない。そこで大規模な建築現場には、立ち食いそば屋、食堂、コンビニなどが併設してあるという。

そうした運営を行う会社は十数社あり、株式会社エコシステムズ・ジャパンでは常時15〜20か所の現場で食堂を運営しているというからすごい。

現場食堂で磨かれた技

職人さんたちは朝、現場に来て立ち食いそば屋で食べて目を覚ます。そして仕事の休憩時や昼になるとまた食べにくる。しかも「天ぷらそば」と「かつ丼」や「カレーライス」のセットをガッツリ食べる若い人たちでごった返す。昼は嵐のような混雑になるので、入船さん達は手際よくセットメニューを作っていく技を磨いてきたというわけである。

工期が終われば食堂は閉鎖になるが、また別の建築現場ができればそこに出店する。そうすると同じ職人さん達がまた新しい現場にくる。店員さんもその現場に移動するので、職人さんと再会して大いに盛り上がったりすることもあるという。

株式会社エコシステムズ・ジャパンのような建築業兼任で飲食店を経営する会社のニーズが高いということは一般にはあまり知られていないのでとても面白い。

「名代江戸一」に置いてある建築現場用の器具のユニークな使い方

さて、最後に「名代江戸一」が建築現場の食堂を運営している人達が経営しているとわかるユニークな写真を紹介して取材を終わろうと思う。店内には椅子が置いていない。しかし、お年寄りや家族連れの子供さんが来た時、ある道具が簡易椅子に変身する。それが脚立である。現在4つ用意されている。

脚立を開いて設置してトップのところに座って踏み台が足置きになるというわけで、なかなか評判がいいそうだ。これはナイスアイデアだ。

「名代江戸一」は旗の台の街中にひっそりと佇んで営業している。味も洗練されており、客層を選ばないメニューがそろう。しかし、その背景に建築現場の食堂で培われたノウハウが隠されているというのがなんとも素敵である。開店を聞きつけて、現場の職人さんが食べに来てくれることもあったという。

いい話である。次回は脚立に座って「かつ丼セット」を注文してみようと思う。

「名代江戸一」

住 所 東京都品川区旗の台2-7-3

営業時間 6：00〜20：00

定休日 水曜日

（坂崎 仁紀）