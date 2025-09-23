BOYNEXTDOOR、10・20カムバック決定 ポジティブなエネルギーに満ちた5th EP「The Action」リリース
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、5th EP「The Action」10月20日にリリースし、カムバックすることが23日、発表された。
【写真】弾ける笑顔！もんじゃを堪能するBOYNEXTDOOR・WOONHAK
本作はBOYNEDTDOORの成長への熱い思いが込められたアルバム。「現状にとどまるのではなく、果敢に挑戦し、行動に移すことでこそ、新たなステージへと進むことができる。BOYNEDTDOORは前進するために、自らの足で一歩を踏み出す」という思いが込められ、新しい挑戦を恐れないポジティブなエネルギーに満ちている。
また、「Play ver.」「Loading ver.」「Pause ver.」の全3形態のほか、「Frame ver.」がメンバー別の全6形態で展開される。また、Weverse Shop JAPAN限定で「Weverse Albums ver.」も販売される。
