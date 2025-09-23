元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が23日、テレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。京都で恒例となっている稲刈りに21日、初参加した。

京都・与謝野町で番組恒例となっている稲刈りにMC羽鳥慎一、レギュラーコメンテーター菊間千乃氏が田植えに続いて今年も参加。玉川氏は稲刈りに初参加となった。菊間氏は「今年も豊作でよかったと思います。手刈りは玉川さん、さっさと終わって。その後の機械が面白かった。玉川さんが、まあ慎重。ゆーくり、本当に遅いの。慎重に性格出てるなって羽鳥さんと話してました」と振り返った。

羽鳥は「菊間さんは暴走ね。爆走」と話すと菊間氏は「私は慣れてるから。玉川さんが遅くて、若干、羽鳥さんとイラッとね」と語った。羽鳥は「玉川さんは田植えはスケジュールがちょっとね。稲刈りは今回初めて、どうでした」と投げかけた。

京都大農学部卒の玉川氏は「僕は農業実習、って昔やってたんですけど、コンバインは初めてだったんですよ。初めて、っていうのがうれしかったですね」と、機械を操縦して行った稲刈りの喜びを語った。

そして「初めて、ミトさん（日本テレビ水卜麻美アナ）にお会いしてですね」と話した。羽鳥は「日テレのミトちゃんも来ましたよ」と話し、玉川氏は「田んぼの仲間なんですけど、初めてお会いして、それがうれしかったです」と話した。菊間氏は「そこですか」と笑いながら応じた。

ここで表情を崩して笑顔になった玉川氏は「ミトちゃん、見てる〜？」と右手をカメラに振って愛想笑いをした。羽鳥が「見てないっすよ、今。（番組を）やってるんだから、まだ」と冷静にツッコミを入れていた。