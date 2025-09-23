2025年10月16日搭乗分より

ヴァージン・オーストラリア航空が2025年9月21日より、メルボルン〜ゴールドコースト、サンシャインコースト間で、「ペット イン キャビン」サービスを予約できるようになったと発表しました。オーストラリア国内でペット機内持ち込みが可能となるのは、今回が初になるとのことです。

サービス開始初便は、2025年10月16日にメルボルン空港から出発する便となるとのことで、ペット（小型犬および/または猫のみ）のチケットは、1便につき1匹あたり149オーストラリアドルで発売されます。今回は試験運用となり、2026年1月30日まで行われたのち、同年には対象となるヴァージン・オーストラリア国内線すべてに拡大される予定とのことです。なお、飼い主は指定のペット機内席 (座席 18A、18F、20A、20F)に座るといった制約が設けられる予定です。

ヴァージン・オーストラリア航空は、2024年3月にペット機内持ち込み便を開始する意向を発表して以来、同様のサービスをすでに実施している大手国際航空会社と積極的に連携・協力してきたといいます。同社は「ペット・イン・キャビン」サービスは、オーストラリアの国内航空市場に変革をもたらし、観光業とペット旅行産業に経済的機会をもたらすとしています。