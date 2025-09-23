

保守層を呼び戻し、自民党内の支持を保つという二律背反（写真：Bloomberg）

10月4日投開票で実施されることになった自民党総裁選挙。届け出順に、小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の5人で争われる構図となった。

出馬表明時に、それぞれが実現したい政策について発表した。本稿執筆時点で、各候補者が発表した主要政策には大きな違いは見いだせない。

同じ政党の中での政策論議だから、当然といえば当然かもしれない。石破茂内閣の下で6月13日に閣議決定された「骨太方針2025」に盛り込まれている内容と重なるところも多い。

「骨太方針2025」を取りまとめる前に、与党内で審議をして、（多少の不満は残れども）ひとまず了承しているわけだから、それを根底から覆すような政策を総裁選に向けて掲げれば、自民党内に波紋を広げるし、得られる票が失われることさえあり得る。

高市氏すら「財政健全化に配慮」と言及

積極財政派と財政健全化派が総裁選で対立するかとも噂されていたが、露骨にそうした構図にはなっていない。

何人かの候補者は、ガソリン税の暫定税率の廃止や所得税の減税を意味する政策について言及しているが、臨時的ならば財源の手当てはできそうな話である（もちろん、恒久財源の手当てがないところは今後の課題である）。高市氏が、「責任ある積極財政」と掲げているが、他方で、財政健全化の観点から配慮するとも言及している。

積極財政というなら、全国津々浦々に新幹線鉄道網を整備するとか防波堤を張り巡らせるとか、いかにも財政支出をバラマキまくると言ったりするかといえばそうではないし、政府債務残高を度外視してでも財政出動すると言ったりするかといえばそうではない。

（本稿脱稿後に言及があれば別だが）出馬表明早々に、2025年度の補正予算は2024年度の規模を大幅に上回るものにする、と言及するかといえば、そうではない。

コロナ禍で、2020年度から2024年度にかけて、10兆円をはるかに超える補正予算を組んだが、年を追うごとに「実弾」がなくなっている。

公共事業を大幅に増額しようにも、それを受注できる建設業者には限りがあって、金額を積んでも消化しきれない。人口が減少する農村部には、巨大インフラの新規整備プロジェクトを打ち上げても、魅力的ではなくなっている。半導体など新たな戦略分野への投資を後押しする財政支出といえども、数年間にわたって少しずつ投じれば済む話だから、単年度に一挙に兆円単位の財政支出を投じる必要はない。

だから、お題目としては「積極投資」だが、予算計上してもすぐには使わず「基金」としてお金を貯めて置いてあるだけに成り下がる。

巨額の補正予算と勇ましく言ったところで、真に効果的な「実弾」がなくなってきており、「空積み（中身のない予算計上）」が多くなっている。その証拠に、巨額の補正予算が計上された翌年度には、兆円単位で巨額の不用額（結局予算が執行されず使わないことが確定した歳出）が立つというありさまである。

積極財政は「アンチ・エリート」のポーズなのか

結局、コロナ禍を経た後の積極財政というのは、反エスタブリッシュメントの言動に成り下がっているのだろうか。つまり、財務省や日銀といったエスタブリッシュメント（社会を支配する体制）の主張に反対する姿勢を見せるだけの空虚なものなのだろうか。

「ケチ」な財務省が歳出増額や減税を渋っていて、それを屈服させて溜飲を下げる。財政出動のための国債増発には金利が低いほうが都合がよいから、金融政策の正常化を目指して利上げを志向する日銀に対して、それを屈服させて溜飲を下げる。それだけのことなのか。

消費税減税は、その最たるものである。

消費税減税には、財界を含めたエスタブリッシュメント側は反対している。反エスタブリッシュメント側からみると、エスタブリッシュメント側が好む政策は「庶民を虐げる」ものにみえるかもしれない。

しかし、エスタブリッシュメント側からみれば、消費税の維持をはじめ支持する政策は国民全体のためになると確信している。もちろん、エスタブリッシュメント側であっても、現行制度に改革すべき点が多々あると認識している。

反エスタブリッシュメントのスタンスは、野党だったらありえるだろう。

しかし、自民党はエスタブリッシュメント側の政党である。一個人の政治家が財務省や日銀とどこまで近い主張を持っているかは別として、普通に国政を見れば、自民党が反エスタブリッシュメントだとは思わない。

そのエスタブリッシュメント側の自民党における総裁選である。そこで、大々的に反エスタブリッシュメント的な政策を公然と主張して、党内において、果たして総裁に選ばれるのだろうか。

その観点から言えば、5人の総裁候補者は、消費税減税を進んで提起しなかった。反エスタブリッシュメント的な政策を露骨に掲げては、仮に自民党総裁になって内閣総理大臣になったとしても、その後の統治は困難になることが予想される。

ただ、いわゆる「保守層」には、反エスタブリッシュメント側の主張に好意的な人が多い。「保守層」は、単に、国家像、外交、安全保障などで伝統的な慣習や価値を重んじるだけでなく、財政金融政策に関してはエスタブリッシュメント側のスタンスに批判的である。

安倍氏亡き後に「保守層」が離反した理由

安倍晋三元首相が亡くなった後、「保守層」の自民党離れが進んで、国民民主党や参政党の台頭につながったようである。国民民主党や参政党を支持する「保守層」には、反エスタブリッシュメント的な政策を支持する向きがある。

そうした「保守層」から支持を再び得ようとすると、反エスタブリッシュメント的な政策を大々的に打ち出さないと、簡単には自民党に支持が戻らないかもしれない。

しかし、反エスタブリッシュメント的な政策を大々的に打ち出せば打ち出すほど、自民党の中では支持が得られなくなる。エスタブリッシュメント側が支持する政策は、これまで自民党が政権に就いて築き上げてきた政策の積み上げそのものだからである。消費税率を10％まで引き上げたのもそうである。

では、なぜ安倍政権では、自民党が「保守層」からも支持を得たのか。

安倍元首相は、第2次内閣以降、「反財務省」の姿勢を示していたことが大きい。『安倍晋三回顧録』にはその言動が節々にある。

しかし、安倍政権は、第2次内閣以降の7年8カ月の間、確かに消費税率の引き上げは2度延期したが、財務省とは緊張関係があったもののその言い分を相当聞いていた。財務省が提起した政策として、所得税の控除縮小という増税も小幅だが累次にわたり行っていたし、社会保障費の増加を抑制する「歳出の目安」を堅持し続けた。

そして、最も象徴的なことは、基礎的財政収支の黒字化目標の旗を降ろさなかったことである。

「反財務省」の政策を展開したわけではなかった

第2次内閣の初期に、安倍政権として基礎的財政収支の黒字化目標を2020年度に達成すると閣議決定した。2017年9月の衆議院の解散時に、消費税の増税分を幼児教育無償化に使途変更するから2020年度の黒字化目標の達成は困難になると、安倍首相自ら宣した。

これをもって、基礎的財政収支の黒字化目標を破棄することもできたかもしれない。しかし、2018年6月の「骨太方針2018」で、黒字化目標の達成年次を2025年度とすることを第4次安倍内閣として閣議決定した。

このように、安倍政権では、表向きは「反財務省」的な姿勢を見せつつも、政権運営では反エスタブリッシュメント的な政策を大々的に展開するということは決してなかった。

そうみると、自民党総裁選が積極財政派と財政健全化派の対立という構図になっていないのも、総裁就任後の統治を考えてのことなのかもしれない。

（土居 丈朗 ： 慶應義塾大学 経済学部教授）