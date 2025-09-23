「チケットぴあ」の公式Xが23日更新され、前日22日に東京ドームで開催されたPerfume公演の当日引換券をチケットぴあで購入した人たちの間で引き換え画面にトラブルが発生したことを謝罪。21日には歌手・星野源（44）のライブチケットをめぐってチケット販売サイト「ローチケ」で発券できなかった事象が起きるなど、チケットを巡るシステムトラブルが相次いでいる。

22日、23日と2日にわたって東京ドームで行われるPerfume公演では、22日の当日引換券において「弊社側の設定不備により、本来表示されるべきではないQRコードが表示され、本券のもぎりができない事象が発生しておりました」とトラブルがあったことを「チケットぴあ」が報告。謝罪した。

本日23日公演においても、同サービスで当日引換券を購入した人は「本券に表示されているQRコードは無効なものとなります」とし「当日引換窓口にて本券付属の『サブチケット』をご提示ください。入場券と引き換えいたします」と対応策を示していた。

Perfumeは21日、公式サイトで今年いっぱいでグループ活動を休止すると発表。22日から2日間開催する同公演が休止前ラストのコンサートとなる。

星野のライブでは「ローチケ」が21日の京セラドーム大阪公演の電子チケットにでトラブルが発生。「本来であればご入場の際に座席券が発券される予定でしたが、システムトラブルにより発券することができませんでした」とお詫び。

対応については「座席券をお受け取りできなかったお客様に関して、ご希望されるお客様は後日座席券の配送を予定しております」と紙チケットを発送すると発表。ネットでは「そんな対応してくださるとは。がっかりしていたので嬉しい」「ありがとうございます」「丁寧な対応、ありがとうございます！いい記念になります」との声が寄せられていた。