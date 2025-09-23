ÅÄºê»ËÏº»á¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¿äÂ¬¤¹¤ë¿äÁ¦¿Í¤Î¼ÂÌ¾
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£²Æü¡¢£Â£Ó¡Ý£Ô£Â£Ó¡ÖÊóÆ»£±£¹£³£°¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿ÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í£²£°¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤«¤éÂç¤¤¯´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ²½¡£Á°²óÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Ï£µ¿Í¤Ë¸º¾¯¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆµìÆó³¬ÇÉ¤¬£µ¿Í¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤¬£¶¿Í¡¢ÌµÇÉÈ¶¤¬£³¿Í¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¤¬£±¿Í¤ÈÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¾¾¸¶¹ÌÆó»á¤¬¡ÖÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤ò£°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¿Í¤«Æþ¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ£°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï£²£°¿Í¤Î¤¦¤Á£±£²¿Í¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò£°¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¾ÇÉÈ¶¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë»³ÆâÁÔ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸µ´Ä¶Áê¡ÊËãÀ¸ÇÉ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¼¤á¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ë¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾¸¶»á¤«¤é¡Ö¿Í¿ô¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤ÏÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÊý¤ò¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤ÏÍê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤à¤·¤íÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢·ë¹½ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£