格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が２１日、公開され、元アイドルのカウアンが“叛逆の悪童”レオとの対戦が決まった。

オーディションに登場したカウアン。前回咲人に初黒星を喫し「前回初めて負けてしまって、その後目標ができまして、ブレイキングダウンでフライ級トーナメント行われると思うんですけど、そこを目指してベルトとりたいなと。それに繋がるような試合ができたら」と明かし、「レオとかずっと喧嘩売ってきてるんですけど、裏でも普通に手を出してきてたりして」とＳＮＳなどでやりあっていたレオを指名。レオも「コイツしばきたいリスト入れてるんで全然やっていいですよ。やったるわ」と応じた。

壇上から降りてきたレオに、カウアンはいきなり蹴りを見舞い、一触即発に。激しい殴打の音が響きわたり、カウアンは「お前、やったな」、レオは「くらってんちゃうん、お前」と不敵に笑った。

カウアンは映像公開後に自身のＸで左目上から出血している動画を投稿。「俺の商売道具に傷つけたなガキ。俺はこんなんじゃ倒れないぞ 必ずたたきのめすから覚悟しとけ」とつづった。