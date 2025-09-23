SMYTHSONから新作登場♡レオパード柄が映える秋冬コレクション

英国発のラグジュアリーステーショナリーブランド「SMYTHSON（スマイソン）」から、この秋冬を彩る新作「レオパード カプセル コレクション」が登場します。シックでありながら遊び心を忘れないデザインは、日常を華やかに彩るだけでなく、旅先でも特別な存在感を放つアイテムばかり。トラベルグッズからデイリーアクセサリーまで幅広く揃い、スタイルにアクセントを加えたい女性にぴったりのコレクションです。

SMYTHSONらしいクラフツマンシップ

(C)SMYTHSON

今回のコレクションは、ブランドのシグネチャー素材であるパナマレザーを贅沢に使用。

すべてのアイテムはロンドンのスタジオで手描きされたレオパード柄をベースに、イタリアの高度な技術でデジタルプリントとして完成されています。

クラフツマンシップと細部へのこだわりが息づく仕上がりは、SMYTHSONならではのタイムレスな魅力を体現♡

ラインナップと価格一覧

Panama Leopard Flat Card Holder

価格：39,600円

Panama Leopard Small Trinket Case

価格：49,500円

Panama Leopard Luggage Tag

価格：27,500円

Panama Leopard Passport Cover

価格：42,900円

Panama Leopard Opt Glasses Case

価格：29,700円

Panama Leopard Heart Keyring

価格：29,700円

コレクションはトラベルや日常使いに便利なアイテムが豊富。価格はすべて税込です。

どのアイテムも機能性とデザイン性を両立し、ギフトにも最適。カラーはレオパード柄を基調にしたシックな展開で、日常を一段と華やかに演出します。

秋冬スタイルを彩るアクセントに♪

(C)SMYTHSON

パスポートカバーやラゲージタグなど旅先で重宝するアイテムから、カードホルダーやキーリングといったデイリー小物まで充実。

レオパード柄は大胆でありながら合わせやすく、どんなシーンでも大人の遊び心をプラスしてくれます。

クラシックな中にモダンな魅力を宿すデザインは、秋冬のファッションに欠かせない存在となりそうです。

あなたの日常にラグジュアリーな彩りを♡

SMYTHSONの「レオパード カプセル コレクション」は、上質な素材と遊び心のあるデザインが融合した特別なラインナップ。

旅を楽しむ女性はもちろん、日々の暮らしにアクセントを加えたい方にもおすすめです。

秋冬スタイルを格上げしてくれるアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください。