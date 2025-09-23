「今日も今日とて撮影です」瀬戸康史、近影ショットに「わーん、かっこいい」「報解禁楽しみ！」の声
俳優の瀬戸康史さんは9月22日、自身のInstagramを更新。サングラス姿が特徴的な近影ショットを披露しました。
【写真】瀬戸康史の最新の姿
この投稿にファンからは、「撮影頑張ってください」「情報解禁楽しみ！」「何を言っていいのか、ダメなのか分からなくなるぐらいのお仕事量なんですね！」「わーん、かっこいい」「サングラス姿かっこいいです！！」「次の解禁を励みに頑張ります！」「お楽しみたくさんあるの楽しみです」との声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
「情報解禁楽しみ！」瀬戸さんは「今日も今日とて撮影です。 まだ情報解禁していないので、写真も関係ないもので申し訳ないです」「もう何を言ってよくて、言ってはダメなのかわからなくなってくる。笑」などとつづり、1枚の写真を載せています。黒いサングラスをかけ、青いシャツを着用した姿を披露。写真には緑色の装飾風のイラストと、頬には小さな青いハートのスタンプが描かれており、全体的に遊び心のある印象を与えています。
モデルショットを多数披露自身のInstagramで仕事のオフショット以外にもモデルショットなども公開している瀬戸さん。3日には白いシャツにネックレスやリングといったアクセサリーが目をひくコーディネートを投稿していました。興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。
