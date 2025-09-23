有楽町で「ミッフィーのポップアップショップ」開催へ！ 秋冬コーデの“ぬいぐるみ”など展開
「キデイランド」は、10月3日（金）〜10月24日（金）の期間、ミッフィーのポップアップショップ「miffy style POP UP SHOP in 有楽町」を、東京・有楽町にある有楽町マルイ1階 カレンダリウム1＆2で開催する。
【写真】トートバッグなどファッション雑貨も！ 展開アイテム一覧
■お買い上げ特典も用意
今回3回目の開催となる「miffy style POP UP SHOP in 有楽町」は、ディック・ブルーナ氏の描くミッフィーと、シンプルでオシャレなライフスタイルを提案するミッフィーの専門店「miffy style」の癒やしの空間が楽しめる期間限定のポップアップショップ。
会場には、秋冬らしいファッションに身を包んだ「ツイードミッフィーぬいぐるみ」や「赤チェックミッフィーマスコット」をはじめ、おしゃれなデザインの「ミニトート」など、キュートなアイテムがそろう。
また、数量限定＆先着のお買い上げ特典も用意。10月3日（金）からは7700円以上の購入で「トートバッグ」が、10月11日（土・祝）からは3300円以上の購入で「フェイスタオル」がプレゼントされる（価格は税込）。
さらに、11月1日（土）〜11月18日（金）の期間、大阪・大阪市にある「キデイランド大阪梅田店」でも「miffy style POP UP SHOP in 大阪梅田」が開催決定。加えて、「miffy style東京駅店」と「miffy style心斎橋パルコ店」では、各イベント時期に合わせ、お買い上げ特典を配布する予定だ。
