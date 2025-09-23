±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¡¡ÖÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤½÷Í¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ÐËå¤Î¤è¤¦¡×¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¡ÈÎ¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü23Æü(²Ð)¡¡19:00¡Á21:00¡¡BS¥Æ¥ìÅì¡ØÃÏ¼ò¤Ç´¥ÇÕ¡ª¤Û¤í¿ì¤¤ÃçÎÉ¤·Î¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Öº£Ç¯ÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹äÎÏºÌ²ê¤Á¤ã¤ó¤È¿®½£¤ØÎ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤È
¡¡¡ÖºÌ²ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àºÌ²ê¤Á¤ã¤ó¤À¤é¤±¤Ë¡¢¡¢¡¢¡×¤È±©ÅÄ¡£¡ÖÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¡¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤È¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡¡¿®½£¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Êª¤äÃÏ¼ò¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡#¹äÎÏºÌ²ê ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¡ÖÍ¥²í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþ¿Í¤µ¤ó¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£