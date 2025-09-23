【疲れてても作れちゃう薬膳レシピ】レンチンで簡単『オクラの肉みそうどん』便秘にも

疲れたときにうれしい、体をいたわる薬膳ごはん。

みそのコクをきかせた『オクラの肉みそうどん』は、電子レンジで手軽に作れて、主食もおかずも一皿で完結。ねばねばオクラが便通を助け、すっきりもサポートしてくれます！



『オクラの肉みそうどん』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉（赤身）……200g

オクラ……6本（約40g）

冷凍うどん……2玉

〈A〉

みそ……大さじ1と1/2

酒……大さじ1

砂糖……小さじ2

しょうゆ……小さじ2

片栗粉……大さじ1/2

水……80ml

好みでしらがねぎ※……適宜

ラー油……適宜

※ねぎを長さ5cmに切って縦に切り込みを入れてしんを取る。縦にせん切りにして水にさらし、水けをきる。

作り方

（1） オクラの下ごしらえをする

オクラはがくのまわりを削るようにむき、幅5mmに切る。

（2）電子レンジで加熱する

口径約14cmの耐熱のボールにひき肉、〈A〉を入れ、均一になるまでよく混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で4分加熱する。一度取り出してよく混ぜ、オクラをのせて再度ラップをし、2分加熱する。

（3）仕上げる

冷凍うどんを袋の表示どおりに解凍し、流水でもみ洗いして冷やす。水けをしっかりときって器に盛り、そぼろをさっと混ぜてからかける。好みでしらがねぎをのせ、好みでラー油をかけていただく。

薬膳というと少し気負いしがちですが、使うのはいつもの食材だけ。

気を補い体をうるおす「豚肉」と、脾を強めて体をうるおす「おくら」で、手軽に元気をチャージしましょう♪

