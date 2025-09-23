【疲れてても作れちゃう薬膳レシピ】レンチンで簡単『オクラの肉みそうどん』便秘にも
疲れたときにうれしい、体をいたわる薬膳ごはん。
みそのコクをきかせた『オクラの肉みそうどん』は、電子レンジで手軽に作れて、主食もおかずも一皿で完結。ねばねばオクラが便通を助け、すっきりもサポートしてくれます！
『オクラの肉みそうどん』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉（赤身）……200g
オクラ……6本（約40g）
冷凍うどん……2玉
〈A〉
みそ……大さじ1と1/2
酒……大さじ1
砂糖……小さじ2
しょうゆ……小さじ2
片栗粉……大さじ1/2
水……80ml
好みでしらがねぎ※……適宜
ラー油……適宜
※ねぎを長さ5cmに切って縦に切り込みを入れてしんを取る。縦にせん切りにして水にさらし、水けをきる。
作り方
（1） オクラの下ごしらえをする
オクラはがくのまわりを削るようにむき、幅5mmに切る。
（2）電子レンジで加熱する
口径約14cmの耐熱のボールにひき肉、〈A〉を入れ、均一になるまでよく混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で4分加熱する。一度取り出してよく混ぜ、オクラをのせて再度ラップをし、2分加熱する。
（3）仕上げる
冷凍うどんを袋の表示どおりに解凍し、流水でもみ洗いして冷やす。水けをしっかりときって器に盛り、そぼろをさっと混ぜてからかける。好みでしらがねぎをのせ、好みでラー油をかけていただく。
薬膳というと少し気負いしがちですが、使うのはいつもの食材だけ。
気を補い体をうるおす「豚肉」と、脾を強めて体をうるおす「おくら」で、手軽に元気をチャージしましょう♪
料理家、国際中医薬膳師。料理家のアシスタントを務めながら、日本中医食養学会、日本中医学院にて中医学を学ぶ。独立後は「今日からできるおうち薬膳」をモットーに、身近な食材のみを使った、家庭で毎日実践できる薬膳を提案している。雑誌・企業へのレシピ提供、webコラム連載、イベント出演などで活動中。